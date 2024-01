Marshall l'iconico altoparlante portatile Middleton SVENDUTO col 20% di sconto su Amazon

Se sei un appassionato di musica e desideri portare con te il leggendario suono Marshall ovunque tu vada, allora l’Altoparlante Portatile Marshall Emberton II è ciò che stai cercando. Questo altoparlante combina prestazioni audio di alta qualità con un design portatile e resistente che si adatta perfettamente al tuo stile di vita attivo.

Grazie alla tecnologia True Stereophonic, Middleton offre un suono a 360 gradi che riempie l’ambiente con chiarezza, potenza e dettagli eccezionali. Lasciati travolgere dalla qualità sonora iconica che solo Marshall può offrire e acquista queste spettacolari casse su Amazon approfittando del 20% di sconto a 239€, incuse le spese di spedizione.

Suono a 360 gradi e qualità iconica con la leggenda Marshall

Non dovrai preoccuparti delle intemperie o degli schizzi d’acqua, perché Middleton ha un rating di impermeabilità IPX7. Portalo in piscina, in spiaggia o sotto la doccia, e goditi la tua musica senza interruzioni. Con una batteria che offre fino a 20 ore di riproduzione continua, potrai passare l’intera giornata immerso nella tua musica preferita. La batteria integrata ricaricabile ti accompagna ovunque tu vada, senza dover preoccuparti di interruzioni.

Il design retrò e iconico di Marshall è presente anche il Middleton, con il classico logo dorato sulla griglia frontale. La struttura compatta e leggera rende facile portarlo con te, garantendo al contempo un suono straordinario. Grazie alla connettività Bluetooth, puoi abbinare il tuo smartphone o qualsiasi dispositivo compatibile e iniziare a suonare istantaneamente. L’Emberton II offre una connessione stabile e senza problemi per goderti la tua musica preferita senza interruzioni.

Se desideri un altoparlante portatile che offra un suono straordinario, un design iconico e la resistenza necessaria per le tue avventure quotidiane, l’Altoparlante Portatile Marshall Middleton è la scelta perfetta.

Con la sua combinazione di prestazioni audio di alta qualità, resistenza all’acqua e portabilità, ti accompagnerà ovunque tu vada, permettendoti di vivere la musica in modo nuovo ed emozionante. Acquista queste spettacolari casse su Amazon approfittando del 20% di sconto a 239€, incuse le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.