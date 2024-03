Marshall Minor III, auricolari True Wireless Bluetooth a tutto rock in super sconto!

Amazon è pieno di auricolari True Wireless, ma quelli veramente buoni di grande qualità non sono tantissimi e comunque orizzontarsi tra le proposte è sempre difficile. Il nostro consiglio è quello di fiondarsi su Marshall Minor III, si Marshall, l’azienda americana dei mitici amplificatori che abbiamo visto in decine di video e concerti rock! Qualità garantita a tutto tondo quindi, ma anche un design iconico che strizza l’occhio agli ampli che hanno fatto la storia della musica! Lo sconto è quindi decisamente gradito, un ottimo MENO 11% che da un bel taglio a prezzo più basso recente! Spendendo 80 euro potremo indossare la storia della musica!

Bellissime e come suonano!

Design unico e logo ben vista, questo è il biglietto da visita di Marshall Minor III. Ma ovviamente c’è anche altro, e che altro!

Uno dei punti di forza degli auricolari Marshall Minor III è il loro design ergonomico che si adatta comodamente all’orecchio dell’utente. La forma adatta e la scelta dei materiali assicurano una vestibilità stabile e confortevole, rendendo queste cuffie ideali tante ore di musica!

Dotate di tecnologia Bluetooth 5.2 gli auricolari Marshall Minor III offrono una connettività stabile e senza interruzioni. Inoltre, il Bluetooth multipoint consente di collegare le cuffie a più dispositivi contemporaneamente, offrendo una maggiore flessibilità.

Il suono è l’elemento distintivo di ogni prodotto Marshall e gli auricolari Marshall Minor III non fanno eccezione. Con driver dinamici da 12 mm ottimizzati per offrire bassi potenti, medi chiari e alti cristallini, queste cuffie producono un suono bilanciato e coinvolgente. Inoltre, la tecnologia di isolamento acustico aiuta a bloccare i rumori esterni, per immergersi completamente nella loro musica.

La durata della batteria è un altro punto di forza degli auricolari Marshall Minor III. Con un singolo ciclo di ricarica, le cuffie offrono fino a 25 ore di riproduzione. Inoltre, la custodia di ricarica compatta e portatile fornisce ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all’uso!

