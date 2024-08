Marshall Motif II ANC, il suono è rock, il prezzo scontato MENO 22 PER CENTO pure!

Marshall Motif II ANC sono gli auricolari true wireless che portano il leggendario suono rock Marshall nel mondo degli auricolari in-ear. Con un design iconico e un’attenzione ai dettagli marchio di fabbrica dell’azienda inglese, questi auricolari offrono un’esperienza audio di alto livello, anzi, Super Premium e un’ottima cancellazione del rumore attiva. Il prezzo di listino è quindi salato, stiamo parlando dell’esatto opposto degli auricolari bluetooth da cestone: 199 euro. Per fortuna viene in nostro soccorso il super sconto Amazon, un bel MENO 22% che taglia il prezzo di 43 euro. Oggi possiamo pagare questi ottimi auricolari 156 euro invece di 199 euro.

Motif II ANC presentano il classico design Marshall, con i caratteristici loghi e i materiali di alta qualità. Gli auricolari sono ergonomici e si adattano comodamente all’orecchio, garantendo un isolamento acustico passivo e un comfort anche durante lunghe sessioni di ascolto.

Il punto di forza degli auricolari Motif II ANC è sicuramente la qualità del suono. Grazie ai driver dinamici da 6 mm, questi auricolari offrono un suono potente e dettagliato, con bassi profondi e alti cristallini. La firma sonora è tipicamente Marshall, con un’enfasi sui medi e sui bassi, perfetta per chi ama ascoltare generi musicali come rock, pop e hip-hop.

La funzione di cancellazione del rumore attiva (ANC) è molto efficace nel ridurre i rumori ambientali, per immergersi completamente nella musica. Senza dubbio è un plus molto efficace, capace di cambiare del tutto il modo in cui si ascolta la musica.

Gli auricolari Motif II ANC offrono un’autonomia fino a 30 ore complessive, considerando anche la custodia di ricarica. Da ultimo l’app Marshall Bluetooth permette di personalizzare l’esperienza di ascolto, regolando l’equalizzatore, attivando o disattivando la funzione ANC e aggiornando il firmware degli auricolari.

