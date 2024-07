Marshall SVENDE le sue Cuffie Bluetooth over-ear: oggi in PROMO ESCLUSIVA

Marshall è da sempre sinonimo di eccellenza nel settore audio, quindi non puoi farti scappare una mega offerta come questa! Oggi le Cuffie Bluetooth over-ear Marshall Major V sono disponibili su Amazon a soli 113 euro con uno sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Cuffie Bluetooth over-ear Marshall Major V: audio impeccabile e massimo comfort

Le Cuffie Bluetooth over-ear Marshall Major V rappresentano un vero e proprio top di gamma nel settore audio e gli appassionati di musica non possono non averle.

Ovviamente si contraddistinguono per l’inconfondibile suono Marshall ed offrono bassi potenti, medi morbidi e alti definiti: questo vuol dire che ogni volta potrai godere di un suono immersivo così come se fossi al centro di un concerto.

L’autonomia è una caratteristica davvero di spicco delle cuffie in quanto assicurano ben 100 ore di riproduzione wireless no-stop così da poterle sfruttare per giorni e giorni senza la minima preoccupazione.

Allo stesso modo la modalità di utilizzo è semplicissima: basterà sfruttare il pulsante multifunzione (M-Button) degli auricolari o l’app Marshall Bluetooth per accedere istantaneamente alla funzione predefinita Spotify Tap, alle impostazioni dell’equalizzatore o all’assistente vocale.

Per finire, il design le rende super resistenti nel tempo e soprattutto versatili e comode: il modello, infatti, è pieghevole per essere riposto in modo compatto in borsa o nello zaino.

