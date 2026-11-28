Nel maggio 2024, nel cratere Gale su Marte, il rover Curiosity della NASA ha spezzato per caso una roccia, rivelando cristalli gialli di zolfo puro.

La ruota è passata sopra una pietra del canale Gediz Vallis. All’interno c’era un minerale che fino a quel momento gli strumenti dei rover non avevano riconosciuto su Marte in quella forma. Nella zona erano già noti i solfati, composti che contengono zolfo. La roccia spezzata ne mostrava invece la forma elementare. Uno studio pubblicato nel 2026 ha poi esaminato il deposito attorno alla pietra e proposto una spiegazione della sua origine.

Che cosa ha trovato Curiosity sotto la sua ruota

La roccia si è aperta il 30 maggio 2024. Il 7 giugno la Mastcam ha ripreso i frammenti, raccolti in una porzione larga circa 13 centimetri che il gruppo della missione ha soprannominato Convict Lake. Nella foto i cristalli gialli spiccano sulla superficie più chiara. La NASA precisa che i colori sono stati adattati per rappresentare come apparirebbero all’occhio umano in condizioni di illuminazione terrestre.

Per stabilire la composizione, il rover ha usato lo spettrometro a raggi X sul braccio robotico. L’analisi ha identificato zolfo elementare, cioè zolfo presente come tale. Nei solfati il suo ruolo chimico è diverso, perché è legato all’ossigeno. In una regione nota per la presenza di quei sali, distinguere le due forme aiuta a capire quali processi abbiano trasformato le rocce nel tempo.

Le pietre chiare nel canale marziano (foto NASA/JPL-Caltech/MSSS) – Webnews.it

Perché il ritrovamento riguarda un intero deposito

Curiosity stava attraversando il canale di Gediz Vallis, sul monte Sharp, all’interno del cratere Gale. Attorno alla roccia frantumata c’erano altri frammenti chiari. Una sintesi scientifica della missione descrive un campo di circa 2.100 metri quadrati. Le misure dello spettrometro sul braccio e di ChemCam hanno permesso di studiare la composizione delle pietre e capire che il ritrovamento andava oltre il singolo frammento sotto la ruota.

Il confronto con le immagini panoramiche aiuta a vedere la differenza tra la pietra fotografata da vicino e il paesaggio in cui si trova. La foto ravvicinata mostra il colore dei cristalli. Le immagini del canale mostrano dove sono concentrate le pietre chiare e come si dispongono rispetto al pendio. È proprio questa distribuzione che i ricercatori hanno usato per ragionare sulla storia del deposito.

Cosa suggerisce lo studio del 2026 sull’origine dello zolfo

Lo studio uscito su Science ad agosto 2026 indica che il deposito sembra essersi formato sul posto, dentro un canalone inciso nel fondo di Gediz Vallis. Gli autori ritengono che il risultato sia compatibile con un processo di arricchimento legato a fluidi risaliti dal sottosuolo. La composizione osservata oggi offre dunque un indizio su come lo zolfo potesse spostarsi e accumularsi sulla superficie dell’antico Marte.

Per il gruppo di ricerca, resta da ricostruire nel dettaglio quali reazioni chimiche abbiano prodotto il minerale. La posizione delle pietre e il confronto con i materiali circostanti servono a valutare le diverse spiegazioni. Il contributo di Curiosity è aver fornito misure sul posto e immagini del contesto: la roccia rotta nel 2024 è diventata il punto di partenza per leggere una porzione più ampia del paesaggio marziano.