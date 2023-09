Il mitico MARVEL Sanctum Sanctorum versione LEGO ora lo paghi molto meno!

Se sei un appassionato Lego o conosci qualcuno con la stessa passione e pensi di regalarlo, allora non puoi perdere questa meravigliosa offerta: il modellino LEGO di Sanctum Sanctorum, l’iconica residenza del Dottor Strange, è in offerta speciale con il 15% di sconto. Ora la paghi solo 212 euro! Il modellino riproduce fedelmente l’edificio modulare a 3 piani, con molti dettagli del film e ben 9 famose minifigure dei super eroi Marvel. Così anche i più piccoli (+9) potranno giocarci!

Lego MARVEL Sanctum Sanctorum: cosa contiene la confezione

Grazie a quello modellino del mitico brand dei mattoncini, i fan possono ricreare e celebrare le scene classiche di Avengers: Infinity War e di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, grazie ai dettagli realistici presenti in tutto il set. Inoltre, l’ultimo piano ospita il museo delle collezioni mistiche, in cui sono presenti il mantello della Levitazione, un forziere, una lancia, 2 asce e uno scudo, oltre ad altri oggetti magici. Tutto riprodotto fedelmente. Inoltre, al piano intermedio c’è una biblioteca con 2 sedie, una lampada e un portale nascosto da una porta, con tessere per 3 differenti dimensioni, che possono essere cambiate usando le leve sul retro dell’edificio. Insomma, troverai ogni minimo dettaglio!

Ma non finisce qui: il piano terra ha una scala, una laurea in medicina appesa al muro e una poltrona verde; le pareti del modello possono essere riconfigurate per mostrare un poster di Capitan America, Gargantos o un portale vuoto. Straordinario. Abbiamo poi detto che incluse nella confezione ci sono ben 9 pupazzetti in pieno stile Lego che raffigurano tanti personaggi Marvel amati: Doctor Strange, Wong, Iron Man, Spider-Man, Fauce d’Ebano, Mordo, Sinister Strange, Zombie Strange e Scarlet. Incluse anche una serie di accessori originali e armi.

Insomma, uno straordinario pezzo da collezione imperdibile sia per chi ama i modellini Lego, sia per chi ama lo sconfinato e sempre redditizio universo Marvel. Che oggi paghi solo 212 euro, grazie a uno strepitoso sconto del 15%!

