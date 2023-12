Marvel's Guardians of the Galaxy per PlayStation 5 a soli 20€: occasione di PLATINO su Amazon

I Guardiani della Galassia è uno dei giochi più desiderati del momento. Complice una grafica fuori parametro eo un gameplay stratosferico, il titolo si è ritagliato uno spazio importante nel cuore di milinoi di videogamer. E oggi anche tu puoi entrare a fare parte di questo gruppo acquistandolo su Amazon al prezzo incredibile, di 20€, ovvero scontato del 27%con le spedizioni gratuite via Prime.

Marvel’s Guardians of the Galaxy peer PS5, prezzo SHOCK

Parti per una folle corsa nel cosmo con una nuova avventura di Marvel’s Guardians of the Galaxy. In questo gioco d’azione in terza persona vestirai i panni di Star-Lord che, grazie a una capacità di comando sfrontata ma discutibile, raccoglie intorno a sé uno strambo equipaggio di improbabili eroi. Un idiota (non tu, è ovvio) ha messo in moto una serie di eventi catastrofici e solo tu puoi coordinare gli imprevedibili Guardiani abbastanza a lungo da scongiurare un collasso interplanetario. Tra pistole elementali, attacchi di gruppo e calci acrobatici con gli stivali-razzo, tutto è permesso.

Se credi che andrà tutto secondo i piani… preparati ad affrontare molte sorprese, perché ogni tua azione avrà conseguenze concrete sul destino dei Guardiani. In questa storia originale di Marvel’s Guardians of the Galaxy incontrerai nuove creature incredibilmente potenti e rivisitazioni inedite di personaggi iconici, in un’enorme battaglia per il destino della galassia. È ora di mostrare all’universo cosa sei in grado di fare. Puoi farcela.

In definitiva, se sei alla ricerca di un titolo avventuroso e ricco di divertimento allora non puoi fartelo scappare. Amazon al prezzo incredibile, di 20€, ovvero scontato del 27% con le spedizioni gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.