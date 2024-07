Maschera da sub PROFESSIONALE a MINI PREZZO: oggi la paghi SOLO 23 EURO

Le vacanze estive sono alle porte e, se sei appassionato di nuoto subacqueo, è necessario avere l’attrezzatura adatta per sbizzarrirti al meglio! Oggi su Amazon è possibile acquistare la Maschera da Sub Cressi Onda Mare a soli 23 euro grazie ad uno sconto bomba del 32%.



Maschera da Sub Cressi Onda Mare: i componenti del kit e le modalità di utilizzo

La Maschera da Sub Cressi Onda Mare è un vero e proprio must-have per chi ama praticare nuoto subacqueo, soprattutto in vista delle vacanze estive.

Nello specifico questa maschera a vetro è destinata allo snorkeling, al nuoto e all’immersione con autorespiratore. In più la visibilità offerta dal vetro unico e dalla particolare forma del cerchietto è estesa in tutte le direzioni.

La modalità di utilizzo è semplice e super confortevole in quanto il facciale è realizzato in morbido silicone trasparente ipoallergenico.

Il tubo, di forma curva per rimanere il più aderente possibile alla testa, è a sezione variabile e termina superiormente con un paraspruzzi sagomato. Inoltre questo modello ti offre la possibilità di un utilizzo elevato anche grazie al boccaglio, realizzato in morbido silicone, che ha un’angolatura studiata per un uso prolungato senza indolenzimenti delle gengive.

