OFFERTA FOLLE sul massaggiatore muscolare elettrico: -60%

Un massaggiatore muscolare elettrico può rivelarsi utile per tutte le persone, che tu sia uno sportivo o meno. Il dispositivo può aiutarti ad alleviare la rigidità e l’affaticamento muscolare, alleviare il dolore, accelerare il recupero e la riparazione muscolare e accelerare la decomposizione dell’acido lattico. Solo per poche ore, il massaggiatore muscolare elettrico di ANSGEC è in super offerta su Amazon a soli 35,99€, -60% sul prezzo originale di 89,97€.

Massaggiatore muscolare elettrico con 30 livelli di velocità

Il massaggiatore muscolare elettrico è dotato di un motore che offre fino a 3500 colpi al minuto, così da raggiungere i tessuti profondi fino a 14 millimetri. Ti aiuterà a rilassare i muscoli, aumentare il tuo flusso sanguigno, accelerare il recupero e molto altro.

Il dispositivo è dotato di 30 tipi di velocità e 8 testine intercambiabili, grazie alle quali potrai massaggiare ogni fascia muscolare del tuo corpo. Il massaggiatore è ottimo per le sessioni post allenamento, ma anche per rilassare i muscoli dopo una giornata stressante.

Il massaggiatore è molto comodo da tenere in mano grazie al suo materiale gommoso antiscivolo e antisdrucciolo che garantisce una presa sicura. Oltre a ciò, il display LCD ti permette di visualizzare diverse informazioni, tra cui la velocità ed il livello di carica. Sono anche presenti degli appositi pulsanti per aumentare e diminuire la velocità.

Il dispositivo gode anche di una incredibile autonomia grazie alla sua batteria da 2500mAh. Potrai utilizzarla per circa 6-8 ore con una singola carica. Non dovrai preoccuparti neanche del surriscaldamento, poiché il massaggiatore muscolare elettrico è stato creato per disperdere efficacemente il calore che ti permette di utilizzarlo a lungo senza che vada in blocco di sicurezza per il surriscaldamento.

Non perdere altro tempo e corri subito su Amazon ad acquistare questo fantastico massaggiatore muscolare elettrico al prezzo SHOCK di 35,99€.

