Massima comodità con il Mouse Bluetooth con trackball a mini prezzo

Finalmente puoi dire addio a mano e polso doloranti dopo ore e ore passate al pc grazie al ProtoArc Mouse Bluetooth Trackball! Oggi questo gadget di ultima generazione è disponibile su Amazon a soli 39 euro grazie ad un coupon di sconto di 15 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

ProtoArc Mouse Bluetooth Trackball: funzionalità e modalità di utilizzo

Il mouse con trackball ProtoArc offre un tracciamento preciso e fluido, consentendo una facile navigazione tra documenti e pagine web.

Non è più necessario muovere il braccio per spostare il cursore ma sarà il pollice a controllare il cursore: in questo modo potrai ridurre efficacemente l’affaticamento e la tensione del polso e del braccio, ed essere più produttivo anche in spazi ristretti, come la scrivania, il divano, il letto e così via.

Inoltre, l’esclusiva cerniera regolabile consente di personalizzare l’angolo della trackball da 0 a 20 gradi in base alle tue esigenze, garantendo una posizione della mano più naturale e comoda per un comfort che dura tutto il giorno. Anche la connettività non è da meno: è possibile controllare tre dispositivi contemporaneamente e passare liberamente da PC, laptop e Pad con un solo pulsante per migliorare l’efficienza.

Questo modello è dotato di una batteria al litio ricaricabile ed è possibile scegliere tra 5 livelli DPI (200/400/800/1200/1600) per modificare facilmente la sensibilità del cursore ed utilizzarlo in modo più fluido ovunque tu sia.

