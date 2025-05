Massima sicurezza con il set da 3 Telecamere WiFi Arlo a 160€ in meno

Approfitta subito dello sconto del 31% e porta a casa il set da 3 Telecamere WiFi Arlo Pro 5 a soli 356,99 euro invece di 519,99 euro. Se stai cercando una soluzione definitiva per la sicurezza della tua casa, questa è l’opportunità che aspettavi da tempo, non fartela scappare!

Telecamera Arlo Pro 5: massima tecnologia e batteria da record

Quando si parla di sicurezza domestica, scegliere il meglio è fondamentale. La Telecamera Arlo Pro 5 è un concentrato di tecnologia avanzata pensato per chi desidera il massimo senza complicazioni. Il suo punto di forza? Una risoluzione 2K HDR che offre immagini cristalline, con dettagli che lasciano a bocca aperta sia di giorno che di notte. E grazie alla visione notturna a colori con illuminazione fino a 5 metri, nulla sfugge al tuo controllo, nemmeno nel buio più totale.

Dimentica la seccatura delle ricariche continue: la batteria ricaricabile di questo dispositivo garantisce fino a 8 mesi di autonomia con una sola carica! Una soluzione ideale anche per chi installa la telecamera in punti difficili da raggiungere. E se vuoi la massima libertà, puoi abbinare un pannello solare (acquistabile separatamente) e dire addio per sempre alle interruzioni di servizio. Più semplice di così?

Funzionalità smart che fanno la differenza

Non basta vedere, serve anche capire. Con la Telecamera Arlo Pro 5 hai incluso un periodo di prova di Arlo Secure, il servizio che sblocca funzionalità premium come il rilevamento intelligente di persone, animali, veicoli e pacchi. Imposta le tue zone di attività, riduci i falsi allarmi e ricevi solo notifiche davvero utili. E se preferisci la massima privacy, puoi optare per l’archiviazione locale su USB tramite la stazione base smart: la sicurezza, qui, è davvero a 360°.

In più, la certificazione IP65 la rende resistente a pioggia, polvere e temperature estreme, da -20°C a 45°C. Nessun timore nemmeno in caso di tentativi di intrusione: la sirena integrata è pronta a entrare in azione per scoraggiare chiunque abbia brutte intenzioni. E con la connettività WiFi dual-band (2,4GHz e 5GHz), la copertura è sempre stabile e senza interruzioni, perfetta anche per chi deve monitorare grandi spazi esterni.

Uno dei segreti del successo di questo gadget è la sua versatilità: si integra senza problemi con tutti i principali ecosistemi smart home, da Amazon Alexa a Google Assistant, passando per Apple HomeKit (con Smart Hub), Samsung SmartThings e IFTTT. Tutto il controllo che desideri, direttamente dal tuo smartphone o con la voce. E per quanto riguarda l’installazione? Le istruzioni dettagliate e i supporti inclusi rendono tutto immediato, anche per chi non ha mai montato una telecamera prima d’ora. In più, con un angolo di visione di 160° e uno zoom digitale 12x, nulla sfugge al tuo sguardo.

il set da 3 Telecamere Arlo Pro 5

