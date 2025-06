Massima sicurezza con la Telecamera da interno Tenda a soli 16€

Una soluzione di sicurezza domestica avanzata e conveniente è finalmente alla tua portata con la Telecamera da interno Tenda CP3, ora in offerta su Amazon a soli 16,99€. Approfittare di uno sconto del 23% è l’occasione ideale per chi cerca un dispositivo di sorveglianza efficiente e tecnologicamente avanzato.

Immagini nitide e sorveglianza a 360°

Con la Telecamera Tenda CP3, ogni dettaglio della tua casa sarà al sicuro grazie alla risoluzione 2K (3MP), che garantisce immagini straordinariamente nitide. La visione notturna a infrarossi, con una portata fino a 12 metri, permette un monitoraggio continuo, anche al buio. Ma non è tutto: la tecnologia Pan-Tilt consente una rotazione di 360° in orizzontale e 113° in verticale, offrendo una copertura panoramica completa e personalizzabile.

Grazie al supporto per il Wi-Fi 6, la connessione rimane stabile e veloce anche in presenza di ostacoli come pareti divisorie. L’antenna integrata migliora ulteriormente il segnale, rendendo la trasmissione video fluida e affidabile. Inoltre, il rilevamento intelligente distingue tra movimenti umani e altri tipi di movimento, inviando notifiche istantanee sul tuo smartphone in caso di attività sospette. Un vero passo avanti per la tranquillità della tua famiglia.

Funzioni di sicurezza avanzate

In caso di potenziale intrusione, questa telecamera non si limita a registrare: può attivare allarmi sonori e luminosi per scoraggiare i malintenzionati. La funzione di tracciamento automatico segue i movimenti delle persone nel campo visivo, garantendo una sorveglianza precisa e dettagliata.

La tua privacy è una priorità: il dispositivo implementa livelli avanzati di crittografia per proteggere i tuoi dati. Tramite l’app TDSEE, puoi programmare orari di spegnimento automatico o disattivare l’obiettivo. Per l’archiviazione, hai a disposizione sia schede Micro SD fino a 256GB (non incluse) sia 90 giorni di cloud storage gratuito. Inoltre, il supporto ai protocolli RTSP/ONVIF garantisce l’integrazione con sistemi NVR e NAS.

Con un design compatto, la telecamera si adatta a qualsiasi ambiente. Il kit di montaggio incluso rende l’installazione un gioco da ragazzi. La comunicazione audio bidirezionale ti consente di interagire con familiari o animali domestici anche a distanza, rendendo questo dispositivo perfetto per ogni esigenza.

Non perdere l’opportunità di portare a casa una tecnologia di sicurezza all’avanguardia a un prezzo incredibile. Acquista subito la Telecamera Tenda CP3 a soli 16,99€ su Amazon con uno sconto del 23% e proteggi ciò che ami di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.