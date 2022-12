Come massimizzare la sicurezza informatica con gli sconti natalizi fino al 66% di Kaspersky

La sicurezza dei propri dati e dei propri dispositivi diventa sempre più importante e scegliere sistemi efficaci per difendersi dalle minacce del web è fondamentale. Il periodo di shopping natalizio è l’occasione giusta per alzare le difese informatiche e proteggersi dai rischi legati all’accesso ad Internet.

Con le offerte di Kaspersky, disponibili fino al prossimo 3 gennaio 2023, è possibile massimizzare la sicurezza informatica con un risparmio notevole sulle suite di sicurezza proposte dall’azienda che da anni è leader del settore della cyber security.

Tutte le promozioni sono disponibili tramite il sito ufficiale di Kaspersky, linkato di seguito, con la possibilità di risparmiare fino al 66% sui prodotti di sicurezza dell’azienda per PC Windows e macOS oltre che per dispositivi mobili con sistema operativo Android, iPhone e iPad.

Le offerte di Natale di Kaspersky: come massimizzare la sicurezza informatica con una spesa ridotta

In occasione del periodo natalizio, Kaspersky propone una serie di sconti davvero molto interessanti sulle sue suite di sicurezza. In base alle proprie esigenze, ogni utente può, quindi, scegliere di affidarsi ad uno dei prodotti Kaspersky, attivabile a prezzo ridotto fino al 3 gennaio 2023.

Tra le offerte più interessanti c’è Kaspersky Anti-Virus, l’antivirus essenziale per i PC Windows che può essere attivato a partire da 19,99 euro invece di 29,99 euro con l’abbonamento annuale per un dispositivo scontato del 33%.

È possibile aggiungere ulteriori dispositivi su cui attivare Kaspersky Anti-Virus sfruttando uno sconto crescente sui costi fino al 56% ottenibile con il pacchetto che protegge 5 dispositivi in contemporanea che viene proposto ad appena 27,99 euro invece di 64,99 euro.

Da valutare anche Kaspersky Internet Security, suite di riferimento dell’azienda. In questo caso, c’è la possibilità di sfruttare un sistema di difesa completo contro le minacce informatiche (anti-ransomware, anti-virus e anti-malware) che può essere utilizzabile su PC Windows, Mac e su dispositivi Android.

Da notare anche la possibilità di utilizzare una VPN gratuita, con un traffico giornaliero di 300 MB, oltre a funzionalità aggiuntive come SafeMoney che permettono di proteggere i pagamenti online, la propria privacy e l’identità digitale.

Kaspersky Internet Security è disponibile in offerta a 25,99 euro invece di 49,99 euro con uno sconto del 48% per proteggere un dispositivo. Anche in questo caso è possibile aggiungere dispositivi extra fino a raggiungere i 5 dispositivi protetti al costo complessivo di 33,99 euro per un anno invece di 89,99 euro. Lo sconto è del 62%.

Un’altra promozione di sicuro interesse tra le offerte del periodo natalizio proposte da Kaspersky è riservata alla suite Kaspersky Total Security. In questo caso, c’è anche la compatibilità con iOS oltre che con Android, Windows e macOS.

Oltre alla suite di protezione e alla VPN gratuita, con Total Security è possibile sfruttare Kaspersky Password Manager Premium e Kaspersky Safe Kids Premium senza costi aggiuntivi di alcun tipo in un unico pacchetto pensato per tutelare la privacy, proteggere i propri dispositivi e i propri dati.

Kaspersky Total Security costa, con l’offerta natalizia, 31,99 euro invece di 59,99 euro con uno sconto del 46% sull’abbonamento annuale per un dispositivo. Anche in questo caso è possibile estendere la protezione fino ad un massimo di 5 dispositivi con un unico pacchetto con una spesa che arriva a 39,99 euro e uno sconto del 60%.

Tutte le promozioni lanciate da Kaspersky per il periodo natalizio saranno attivabili fino al prossimo 3 gennaio 2023, direttamente dal sito ufficiale di Kaspersky linkato qui di seguito. L’attivazione è una procedura semplicissima e immediata. Bastano pochi passaggi per scegliere, personalizzare, con l’aggiunta di vari opzioni e servizi extra dell’ecosistema di sicurezza di Kaspersky, e attivare la suite di protezione desiderata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.