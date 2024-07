MASSIMO COMFORT con il Mouse VERTICALE Logitech a PREZZO SCHOCK

Nell’era dello smartwoking bisogna avere tutti gli strumenti necessari per lavorare al meglio in qualsiasi postazione. Per questo motivo non farti scappare la super offerta sul Mouse Ergonomico Verticale Logitech Lift, oggi disponibile su Amazon a soli 62 euro con uno sconto del 23%.

In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa tua.

Mouse Ergonomico Verticale Logitech Lift: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse Ergonomico Verticale Logitech Lift è un gadget tech indispensabile per chi lavora spesso fuori casa e cambia postazine.

La sua caratteristica principale è la morbida impugnatura e il comodo appoggio per il pollice per un comfort extra ed un utilizzo senza alcun stress. In particolare la forma verticale con un’angolazione di 57 gradi aiuta a rilassare i polsi e promuove una postura più naturale dell’avambraccio, offrendo comfort e produttività per ore e ore.

In più il mouse dispone di pulsanti personalizzabili e facili da raggiungere, click silenziosi e una SmartWheel per uno scorrimento fluido e velocissimo.

La modalità di utilizzo è davvero semplice e la compatibilità è praticamente universale in quanto puoi collegarti via Bluetooth Low Energy o Logi Bolt USB a Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS o Linux. Tra l’altro la durata della batteria è lunghissima tanto da arrivare a due anni.

Per finire, questo strumento è anche green in quanto le parti in plastica includono plastica riciclata post-consumer certificata ed è dotato di certificazione zero emissioni.

Oggi il Mouse Ergonomico Verticale Logitech Lift è disponibile su Amazon a soli 62 euro con uno sconto del 23%.

