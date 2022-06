Masterizzatore DVD CD Esterno per PC e Mac: solo 19€

CD e DVD sono oramai un ricordo del passato. Ma molti di noi hanno ancora DVD (pagati a peso d’oro) sotto al televisore, e i ricordi delle vacanze impressi su disco. E visto che i computer di oggi sono sprovvisti di lettore ottico, ecco come risolvere: basta acquistare un economico Masterizzatore DVD CD Esterno da riporre quando non serve più.

Un lettore/masterizzatore ottico esterno ha ancora senso anche nel 2022. Si può usare per convertire in MP4 i DVD dei film acquistati, così da poterli caricare su smartphone o tablet e vederli in aereo. Si può riconvertire i vecchi video delle vacanze, e i CD di fotografie che prendono polvere in qualche cassetto. Conviene farlo prima che i dischi si danneggino e diventino irreparabilmente illeggibili.

Per fortuna l’operazione è questione di un secondo. Basta letteralmente collegare il lettore e Masterizzatore DVD CD Esterno ad una presa USB, e infilare un disco. Questo lettore è completamente auto-alimentato e non richiede fonti di energia ulteriori.

In più supporta i CD-RW, i DVD+R, DVD-R, CD-ROM, DVD-ROM, CD-R, CD-RW; e può leggere a una velocità massima di 8X per i DVD e 24X per i CD.

Compatibile con qualunque sistema operativo più o meno recente, incluso macOS, non ha bisogno neppure di driver. È la soluzione per salvare da distruzione certa i vecchi ricordi. E costa solo 19€ e spicci, incluse spedizioni e reso gratuito per gli utenti Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.