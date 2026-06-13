Masters of the Universe: Legends Unite arriva su Amazon Luna: cosa offre il nuovo gioco esclusivo Prime

Il lancio, firmato da Amazon Game Studios insieme a Mattel, accompagna l’uscita al cinema del nuovo film live-action dedicato all’universo di Eternia. Il gioco porta sul cloud gaming di Amazon una formula cooperativa da salotto, costruita sui volti più noti del franchise e su un sistema di controllo che mette al centro lo smartphone. Non parla solo ai giocatori più abituati, ma anche a chi conosce He-Man, Skeletor e gli altri personaggi attraverso giocattoli, serie animate e, ora, grande schermo.

Masters of the Universe: Legends Unite debutta su Amazon Luna per gli abbonati Prime

Il nuovo Masters of the Universe: Legends Unite entra nel catalogo di Amazon Luna come titolo incluso per chi ha un abbonamento Amazon Prime. Al momento del lancio, Amazon Game Studios non indica un acquisto separato. L’esclusiva sulla piattaforma di cloud gaming vuol dire che il gioco può essere avviato dai dispositivi compatibili con Luna, con accesso legato a Prime. Per Amazon la direzione è chiara: dare più peso all’abbonamento con contenuti legati a marchi forti. In questo caso, uno dei nomi più riconoscibili della cultura pop anni Ottanta. Per i giocatori, invece, la questione è molto concreta: chi ha già Prime può provarlo su Luna, se si trova in un Paese dove il servizio è attivo e se ha una connessione adatta al gioco in streaming.

Su Eternia si gioca insieme: eroi, cattivi e partite da rifare

La struttura di Legends Unite punta su una combinazione di strategia cooperativa, azione leggera e partite pensate per essere rigiocate, soprattutto in compagnia. Lo scenario è quello di Eternia, con eroi e nemici presi dalla mitologia di Masters of the Universe: castelli, armi leggendarie, rivalità nette e quel tono sempre a metà tra avventura e ironia. Il gioco si può affrontare anche da soli, ma nasce soprattutto per il gruppo. Amici o familiari davanti alla stessa TV, ognuno con un ruolo e decisioni da prendere in fretta. Non è un dettaglio da poco: Amazon Game Studios lo presenta come un’esperienza “da salotto”, più vicina alla partita condivisa che alla lunga sessione in solitaria. Una scelta semplice, immediata. E in linea con un marchio che parla a più generazioni.

Lo smartphone diventa un mazzo di carte: così funzionano i controlli

La particolarità più evidente di Masters of the Universe: Legends Unite sta nei controlli. Lo smartphone diventa una specie di mazzo di carte digitale, da cui il giocatore sceglie azioni e abilità da mandare sullo schermo principale. Con un gesto, secondo quanto comunicato da Amazon, si possono “lanciare” carte verso la TV per attaccare i nemici, curare gli alleati o attivare altri effetti durante la partita. L’idea è abbassare la soglia d’ingresso: niente controller complicati, basta un dispositivo che quasi tutti hanno già in tasca. Allo stesso tempo, resta un piccolo margine tattico. Bisogna decidere quando usare una carta, su chi intervenire, se aiutare il gruppo o colpire. Nelle intenzioni, è un ponte tra gioco da tavolo, party game e strategia digitale. Una formula rapida, pensata per partire senza troppe spiegazioni.

Il lancio corre insieme al film live-action di Amazon MGM Studios e Mattel

Il debutto su Amazon Luna è stato coordinato con l’uscita del film live-action Masters of the Universe, prodotto da Amazon MGM Studios e Mattel Studios. L’obiettivo è offrire ai fan una doppia porta d’ingresso nello stesso mondo: cinema e videogioco. JC Connors, direttore di Amazon Game Studios, ha spiegato che l’intento è permettere al pubblico di vivere “le avventure dei grandi eroi, dei cattivi e dell’umorismo” del franchise sia sul grande schermo sia nel salotto di casa. Sulla stessa linea Erika Winterholler, Head of Business Development – Digital Gaming di Mattel, secondo cui la collaborazione con Amazon Luna permette di raggiungere il pubblico “ovunque si trovi” e di continuare ad allargare l’universo di Eternia attraverso il gioco digitale. Tolta la spinta promozionale, la mossa è chiara: trasformare l’uscita del film in un evento più largo, capace di coinvolgere nello stesso periodo spettatori, abbonati Prime e giocatori occasionali.