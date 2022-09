Matita infinita senza inchiostro: scrive sempre e non consuma nulla (13€)

Vi piacerebbe avere una matita che non si consuma mai? Una di quelle con le quali scrivere o disegnare per ore e ore senza per questo consumarne nemmeno un centimetro e dunque senza avere bisogno di essere temperate? Ebbene, adesso il vostro desiderio può diventare realtà. Su Amazon c’è in offerta un interessante set composto da dodici matite “infinite” ad appena 13€.

Un kit che potete utilizzare per progetti artistici come disegni, schizzi, diario, appunti, scrapbooking e altro ancora e che non terminano mai. Falle tue seguendo questo link e concludendo subito l’acquisto. Le spedizioni sono gratuite. Ma fai in fretta, pochi pezzi ormai rimasti.

Matite infinite senza inchiostro: pazzesca

Le punte di queste matite sono realizzate in grafite premium su rame, dunque hanno un tratto simile a quello di una comune matita, possono essere cancellate, ma ciascuna equivale a circa 100 matite tradizionali. La punta della “penna” sfrega sulla carta, che fa decomporre le molecole di metallo per creare un carattere che ha lo stesso colore della matita e può essere cancellato.

Le matite “infinite” offrono una sensazione di scrittura confortevole, con il portamine appositamente progettato per adattarsi comodamente alla tua mano. Nessun inchiostro, nessuna necessità di affilare le punte, è più comodo da usare. La matita ha una gomma nel fusto per una facile cancellazione e non facile da perdere. La clip è ampia, facile da attaccare e facile da trasportare.

E anche se durano un’infinità, le punte sono comunque sostituibili. Dulcis in fundo, con penne come queste non si corre nemmeno il rischio di sporcarsi le mani durante la scrittura o di pasticciare tutto attorno sui fogli. Un kit come questo è davvero un affare: lo potete utilizzare per progetti artistici e altro ancora. Può essere regalato a bambini, studenti, insegnanti, amici. Fallo tuo seguendo questo link e concludendo subito l’acquisto. Le spedizioni sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.