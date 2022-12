Matti come un CAVALLO: i 5 gadget più FUORI DI TESTA disponibili su Amazon

Tra i tanti prodotti che popolano il vasto catalogo di Amazon ce ne sono alcuni davvero completamente fuori di testa. Talmente strani che paradossalmente diventano poi per molti un must have data la loro unicità. Se anche voi volete stupire i vostri amici o semplicemente desiderate avere in casa un gadget particolarmente originale, provate a dare un’occhiata a questa lista.

Luce a LED per la tazza del WC

Iniziamo con un prodotto davvero insolito, ovverosia una luce a led per la tazza del water, per tutti coloro che vogliono fare la cacca o la pipì con un tocco d’atmosfera particolare. In parole povere, si tratta di un sistema che illumina il gabinetto con una luce che può assumere diversi colori a seconda dei gusti. Di fatto, un faro nelle notti buie: dopo non avrete scuse per non centrare in pieno la tazza.

Carta igienica Sudoku

A proposito di bagno, se siete tra quelli che quando si siedono sul “trono di spade” amano leggere, giocare con lo smartphone o comunque fare qualcosa, e si dimenticano del resto del mondo per ore, allora un gadget estremamente utile potrebbe essere questo rotolo di carta igienica con un puzzle Sudoku. Di fatto, vi mantenete impegnati e dopo non sprecate la carta.

Pinguino da frigo anti spreco

Immaginate di fare continuamente apri e chiudi col frigorifero. O peggio ancora, presi dalal fretta e dalla distrazione, di lasciarlo aperto. Che spreco! Ma ecco venirvi incontro un simpatico quanto rompiscatole pinguino. Proprio così: il pinguino Igo si stabilisce nel tuo frigo per sensibilizzarti sul tema del risparmio energetico. Con le sue frasi divertenti (in italiano) ti ricorderà di chiudere la porta del frigo e di non lasciarla aperta troppo a lungo, o di evitare continui apri e chiudi per non disperdere il refrigerio.

Occhiali da lettura con lenti a 90°

Passando a un altro dei luoghi preferiti da milioni di italiani, ovverosia il letto, se vi piace leggere prima di tuffarvi sotto le coperte e abbandonarvi nelle braccia di Morfeo, niente di meglio che un bel paio di occhiali con lenti a 90 gradi. Resistenti, leggeri e facili da trasportare, quando li indossi non hai bisogno di sforzare gli occhi o il collo: mantienili tranquillamente comodi, in orizzontale, ci penseranno le lenti a mostrarti il testo del libro (o anche le immagini video) nella giusta posizione Geniale.

Dispositivo anti russamento

Una volta che vi siete addormentati, però, rischiate di disturbare il sonno di chi vi sta vicino se iniziate a russare come un caimano. In questo caso niente di meglio che questo strano accessorio che tramite dei sensori percepisce il suono del russamento e inizia a massaggiare i muscoli mandibolari attraverso degli impulsi di vibrazione di diverse frequenze per promuovere il loro rafforzamento e regolare il ritmo respiratorio. Il suo prezzo è di 22€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.