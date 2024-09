Maxi coupon sconto da 180€ sul Robot Aspirapolvere 2-in-1 Roborock

Per una casa splendente a zero stress, prova il Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo S Set! Oggi è disponibile su Amazon a soli 619 euro con un mega coupon di sconto di 180 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo S Set: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo S Set è un vero e proprio concentrato di potenza perfetto per avere una casa impeccabile con fatica zero.

Si differenzia dagli altri modelli sul mercato per la sua impressionante aspirazione da 7000Pa attraverso la quale è capace di rimuovere qualsiasi tipologia di sporco e detriti anche dai tappeti e dai pavimenti più duri. In più è dotato di uno spazzolone con una velocità di rotazione di 200 giri al minuto con 30 livelli di regolazione del flusso d’acqua che garantisce una pulizia impeccabili così da lasciare i pavimenti brillanti ad ogni passaggio.

La sua stazione multifunzione garantisce, tra l’altro, un’asciugatura ad aria calda a 45° durante la quale il panno ruota automaticamente ogni 15 minuti per un’azione ancora più uniforme. Il dock offre anche di altre funzionalità all’avanguardia come l’Autosvuotamento, l’Autolavaggio e l’Auto-riempimento così da non doverti preoccupare di nulla.

Per finire, il robot è dotato di Tecnologia reattiva per evitare gli ostacoli, quindi naviga agevolmente intorno ai mobili, ai divani e alle pareti con precisione e attenzione.

Oggi il Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo S Set è disponibile su Amazon a soli 619 euro con un mega coupon di sconto di 180 euro da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.