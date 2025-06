Maxi coupon sconto di 150€ sull'HONOR 400 Pro: approfittane subito!

Se stai cercando un dispositivo che unisca prestazioni eccellenti, design elegante e caratteristiche tecniche all’avanguardia, l’HONOR 400 Pro potrebbe essere la scelta perfetta per te. Questo dispositivo, disponibile su Amazon ad un prezzo di soli 649 euro grazie ad un coupon sconto di 150 euro, è pronto a ridefinire le tue aspettative.

Un comparto fotografico top ed un display impeccabile

Con una fotocamera principale da 200 megapixel, l’HONOR 400 Pro garantisce scatti incredibilmente dettagliati e nitidi. Il sensore da 1/1.4 pollici, supportato da stabilizzazione ottica ed elettronica, è affiancato da funzionalità avanzate come l’AI Super Zoom e l’AI Portrait Snap, che esaltano ogni immagine. Inoltre, la modalità collage ti consente di creare sequenze fotografiche in stile cinematografico, perfette per raccontare storie visive.

Il display AMOLED da 6,7 pollici offre una luminosità straordinaria di 5000 nit, ideale per l’utilizzo anche sotto la luce diretta del sole. Con una densità di 460 PPI e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, questo schermo garantisce immagini fluide e dettagliate. La copertura della gamma cromatica DCI-P3 assicura colori vibranti e fedeli alla realtà, trasformando ogni contenuto in un’esperienza visiva immersiva.

Prestazioni e autonomia senza compromessi

Sotto la scocca, l’HONOR 400 Pro nasconde un potente processore Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Questa configurazione garantisce velocità e fluidità anche nelle operazioni più complesse, dal multitasking al gaming. La batteria al silicio-carbone da 5300 mAh, abbinata alla ricarica rapida da 100W cablata e 50W wireless, ti permette di raggiungere il 51% di carica in soli 15 minuti. Inoltre, la durata della batteria è progettata per mantenere l’80% della capacità originale anche dopo quattro anni di utilizzo.

La certificazione IP69 rende questo dispositivo resistente all’acqua e alla polvere, mentre la certificazione SGS a 5 stelle garantisce un’elevata resistenza a urti e cadute. Il tutto senza sacrificare l’eleganza di un design curato nei minimi dettagli.

Con un prezzo di 649 euro, grazie ad un coupon sconto di 150 euro, l’HONOR 400 Pro rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un dispositivo premium senza compromessi. Approfitta di questa occasione unica per portare a casa un dispositivo di fascia alta!

