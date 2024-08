MAXI Friggitrice ad Aria da 12 LITRI in PROMO ESCLUSIVA su Amazon

È il momento giusto di rivoluzionare la tua cucina con la Friggitrice ad Aria da 12 Litri COSORI! Oggi questo prezioso elettrodomestico è disponibile su Amazon a soli 139 euro con uno sconto conveniente del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Friggitrice ad Aria da 12 Litri COSORI: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria da 12 Litri COSORI è un elettrodomestico di ultima generazione che svolterà letteralmente la tua vita in cucina.

Una delle sue caratteristiche principali è sicuramente l’enorme capienza di 12 litri: questo vuol dire che è sufficientemente spaziosa ed efficiente per soddisfare le esigenze di cottura di una famiglia di 5 persone, tanto da poter contenere ad esempio un pollo intero da 1,8 kg e 900 g di patatine fritte.

Ha una potenza di 1800W e dispone di un’innovativa modalità di doppio riscaldamento superiore e inferiore con la possibilità di scelta tra due regolazioni del vento. In questo modo garantisce una cottura dei cibi più uniforme e deliziosa, anche grazie ad una temperatura massima che arriva ai 220 gradi.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al One-touch display super intuitivo attraverso il quale puoi impostare manualmente la temperatura e il tempo. In più, hai a disposizione 11 funzioni preimpostate così da sbizzarrirti anche se sei alle prime armi in cucina.

