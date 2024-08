MAXI OFFERTA Back to school: Cassa Portatile Anker a SOLI 25 EURO

Nella sezione “Ritorno a scuola” di Amazon, oggi puoi trovare la Cassa Bluetooth Portatile Anker soundcore 2 in offerta bomba! Al momento questo gioiellino è disponibile a soli 25 euro con uno sconto maxi del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, hai ancora pochissimi giorni per sfruttare la promozione speciale!

Cassa Bluetooth Portatile Anker soundcore 2: modalità di utilizzo e funzionalità

La Cassa Bluetooth Portatile Anker soundcore 2 è un vero e proprio must-have per chi vuole portare la musica ovunque creando un’atmosfera di festa in qualsiasi momento.

Si contraddistingue per un suono incredibile con una potenza che raggiunge i 12 W e che offre alti cristallini e bassi profondi grazie ai doppi driver in neodimio. In più, un processore di segnale digitale avanzato fa pulsare i bassi con zero distorsione a qualsiasi volume.

Nello specifico, l’esclusiva tecnologia BassUp e una porta per bassi a spirale brevettata amplificano le basse frequenze, per un ritmo ancora più coinvolgente così da offrire un suono immersivo e coinvolgente sempre.

Un’altra specifica importante è la protezione IPX7 che salvaguardia la cassa da pioggia, polvere, neve e spruzzi. Questo vuol dire che potrai goderti un suono incredibile a casa, in giardino, al mare o in qualsiasi altra avventura all’aria aperta.

In più, grazie alla funzionalità dell’Associazione Stereo Wireless, è possibile associare due SoundCore 2 attraverso un singolo dispositivo e ottenere un suono stereo ancora più potente.

Oggi la Cassa Bluetooth Portatile Anker soundcore 2 è disponibile su Amazon a soli 25 euro con uno sconto maxi del 33%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, hai ancora pochissimi giorni per sfruttare la promozione speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.