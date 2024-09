MAXI OFFERTA sullo smartphone HONOR 200: ultimissimi a disposizione

Il tuo vecchio smartphone ti sta abbandonando? Sei in cerca di un modello dalle prestazioni elevate e il costo minimo? Allora prova l’HONOR 200, oggi disponibile su Amazon a soli 399 euro con uno sconto maxi del 24%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare oltre 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell’offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

HONOR 200: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

L’HONOR 200 è uno smartphone di ultima generazione che si caratterizza per un ottimo rapporto qualità – prezzo.

Innanzitutto è dotato di una fotocamera principale inferiore ultragrande da 1/1,56″, con tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine OIS e combinata con eccellenti algoritmi di fotografia AI. Questo vuol dire che anche in ambienti bui può acquisire con precisione la trama delicata delle persone e degli sfondi e ripristinare fedelmente i dettagli dei colori.

Inoltre lo schermo dispone della protezione degli occhi HONOR Oasis con attenuazione PWM ad altissima frequenza da 3.840 Hz, per ottenere un’esperienza visiva più coinvolgente e confortevole. Per di più AL riconosce le intenzioni di sonno, elimina la luce blu non necessaria e garantisce così un sonno indisturbato.

Una delle sue caratteristiche di spicco è la piattaforma mobile Snapdragon 7 di terza generazione, con aggiornamenti completi delle prestazioni, per offrire sempre il massimo della fluidità e dell’efficienza. In più, il dispositivo è dotato di una batteria di grande capacità da 5.200 mAh, con ricarica super rapida cablata a 100 W che offre il 57% dell’energia in soli 15 minuti.

