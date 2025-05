Maxi sconto del -30% sulla Tastiera da gaming Logitech di ultima generazione

Approfitta subito di un’occasione unica per portare il tuo gaming a un livello superiore con la Logitech G PRO X TKL RAPID! In promozione a soli 139€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino, questa tastiera è la scelta ideale per chi vuole il massimo in termini di velocità, precisione e personalizzazione. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta!

Prestazioni da campioni, tecnologia all’avanguardia

Creata in collaborazione con i professionisti degli e-sport, la Logitech G PRO X TKL RAPID è progettata per garantire prestazioni imbattibili. Gli innovativi interruttori analogici magnetici a effetto Hall offrono una risposta rapida e precisa, mentre il sistema di trigger rapido permette di attivare i tasti senza doverli rilasciare completamente. Questa funzionalità rivoluzionaria è perfetta per i giochi competitivi, dove ogni millisecondo conta.

Grazie al software Logitech G HUB, puoi regolare con precisione ogni aspetto della tastiera, dai punti di azionamento alla sensibilità di ciascun tasto. La funzione Keycontrol consente di creare comandi personalizzati e combinazioni multi-azione, per un controllo totale durante le tue sessioni di gioco più intense. Inoltre, l’illuminazione RGB LIGHTSYNC sincronizza dinamicamente la tastiera con l’azione di gioco o la musica, creando atmosfere uniche e immersive.

Design compatto e funzionalità portatile

Il design senza tastierino numerico (TKL) non solo garantisce un look moderno, ma offre anche più spazio per i movimenti del mouse, un aspetto fondamentale per i giocatori competitivi. Questa tastiera è facile da trasportare ovunque tu voglia e la connessione tramite cavo USB 2.0 assicura stabilità e affidabilità durante le competizioni più intense.

Una delle caratteristiche più apprezzate dai gamer è la possibilità di regolare le impostazioni di attuazione direttamente dalla tastiera, utilizzando i tasti FN. Questo significa che non dovrai mai interrompere il gioco per accedere al software, un vantaggio fondamentale per chi non vuole perdere neanche un secondo d’azione.

Se sei un appassionato di gaming competitivo, la Logitech G PRO X TKL RAPID è un investimento che vale ogni centesimo. Con tecnologia all’avanguardia, personalizzazione estrema e un design pensato per i professionisti, questa tastiera rappresenta la scelta perfetta per chi vuole dominare ogni partita. Acquistala subito su Amazon a soli 139 euro con uno sconto del 30% e migliora le tue prestazioni di gioco!

