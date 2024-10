Maxi sconto del 30% sull'ultimissimo Samsung Galaxy Watch FE

Uno degli smartwatch più innovativi sul mercato oggi può essere tuo ad un prezzo scontatissimo! Si tratta del Samsung Galaxy Watch FE, al momento disponibile a soli 139 euro con uno sconto maxi del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy Watch FE: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Watch FE è un gadget tech di ultimissima generazione che è in grado di accompagnarti nelle attività quotidiane ottizzando la tua routine giornaliera.

È perfetto per sostenerti nei tuoi allenamenti, soprattutto se ti piace correre all’aria aperta in quanto offre un’analisi avanzata del percorso effettuato per migliorare le tue prestazioni ed avere in più informazioni utili per evitare gli infortuni e stabilire nuovi record in ogni sessione.

Allo stesso tempo, è ideale per monitorare il tuo ritmo sonno-veglia: il dispositivo, infatti, permette di analizzare i ritmi del sonno per aiutarti a dormire sempre sonni tranquilli ed avere l’energia giusta per affrontare la giornata.

Anche dal punto di vista estetico è davvero un gioiellino: è realizzato in vetro in cristallo di zaffiro, oltre ad essere resistente a graffi e cadute. In più, grazie alla sua resistenza alla polvere e agli schizzi d’acqua, potrai indossarlo ogni giorno senza problemi, anche nelle avventure più estreme.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.