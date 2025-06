Maxi sconto del -40% sullo Xiaomi Redmi Watch 4 con più di 150 modalità sportive

Se stai cercando uno smartwatch elegante, funzionale e accessibile, lo Xiaomi Redmi Watch 4 è ora disponibile ad un prezzo eccezionale di soli 59,99 euro grazie ad un mega sconto del 40%. Questo dispositivo combina tecnologie avanzate e un design raffinato, rendendolo un’opzione ideale per chi desidera monitorare la propria salute e restare connesso senza spendere una fortuna.

Design e display che conquistano

Il Redmi Watch 4 si distingue per il suo schermo AMOLED da 1,97 pollici, con una luminosità fino a 600 nits e un refresh rate di 60Hz, garantendo una visibilità eccellente in ogni condizione. Il design premium in lega di alluminio e la corona in acciaio inossidabile, disponibili in due eleganti colorazioni, si adattano perfettamente a qualsiasi stile, unendo estetica e robustezza.

Uno dei punti di forza di questo smartwatch è la batteria, che offre fino a 20 giorni di autonomia in modalità standard. Grazie alla ricarica magnetica, potrai ricaricarlo facilmente e senza complicazioni, lasciandoti alle spalle i problemi di autonomia che affliggono molti dispositivi indossabili.

Il tuo assistente per il benessere

Con il Redmi Watch 4, il monitoraggio della salute è sempre a portata di mano. Tra le funzionalità spiccano il tracciamento del sonno, la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il controllo della frequenza cardiaca e il monitoraggio dello stress. Queste caratteristiche ti permettono di tenere sotto controllo i parametri vitali e migliorare il tuo stile di vita.

Una delle funzioni più apprezzate è la possibilità di gestire le chiamate direttamente dal tuo smartwatch. Grazie al microfono e all’altoparlante integrati, puoi rispondere o effettuare chiamate via Bluetooth senza dover estrarre lo smartphone, rendendo più pratiche le tue giornate.

Con oltre 150 modalità sportive e un GPS integrato, il Redmi Watch 4 è il compagno ideale per chi ama mantenersi attivo. Che tu sia un appassionato di corsa, ciclismo o escursionismo, questo smartwatch ti aiuterà a monitorare le tue performance in modo preciso e dettagliato.

Con un peso minimo, il Redmi Watch 4 è leggero e confortevole anche per un utilizzo prolungato. Questo smartwatch non solo si distingue per le sue caratteristiche tecniche, ma è anche disponibile ad un prezzo straordinario di 59 euro, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo originale. Approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.