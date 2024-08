MAXI SCONTO DI 200 EURO sulla Smart TV Philips da 75": offerta BOMBA

Preparati ad immergerti nei tuoi film preferiti come mai prima d’ora comodamente seduto nel salotto di casa con la Smart TV Philips da 75 pollici! Oggi è disponibile su Amazon a soli 699 euro con un mega sconto deol 22%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una mega promozione del genere è davvero irripetibile!

Smart TV Philips da 75 pollici: specifiche tecniche e funzionalità

La Smart TV Philips da 75 pollici si contraddistingue per il processore Philips Pixel Precise Ultra HD che ottimizza la qualità per offrire immagini nitide, colori ricchi e movimento uniforme per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale.

Allo stesso modo, la funzionalità Dolby Atmos riuscirà a farti immergere in una dimensione più profonda grazie a effetti sonori nello spazio che ti circonda. Sia che navicelle spaziali volino nel cielo o che passi silenziosi ti prendano alle spalle, ti sentirai proprio al cuore dell’azione e vivrai qualsiasi esperienza come se fossi lì presente in prima persona.

Una delle caratteristiche principali del dispositivo è sicuramente la piattaforma Titan OS che ti permette di torvare tutto ciò che ami in un baleno: potrai sfogliare tra le categorie per i suggerimenti dai migliori servizi di streaming, guardare sulla schermata principale il tuo film preferito e tanto altro ancora.

Questo modello è anche perfetto per chi è appassionato di videogiochi: la funzione HDMI 2.1 ottiene il massimo dalla console, con supporto della frequenza di aggiornamento variabile (VRR), gioco veloce e grafica uniforme.

