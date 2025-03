Maxi sconto di 200€ sul potentissimo Notebook da gaming Acer Nitro V

Per sbizzarrirti al meglio con i tuoi videogiochi preferiti, approfitta subito della mega promozione sul Notebook da gaming Acer Nitro V! Oggi lo trovi su Amazon a soli 899 euro con un mega sconto del 18%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Notebook da gaming Acer Nitro V: tutte le specifiche tecniche

Il Notebook da gaming Acer Nitro V è un dispositivo di ultima generazione che vanta il più recente processore Intel Core di 13a generazione e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB.

È possibile configurarlo al meglio con l’ampio spazio di archiviazione di 512 GB ed una RAM di ben 16 GB. Inoltre è dotato di un display IPS FHD da 15.6″ (1920 x 1080 px) e refresh rate di 144 Hz che offre sempre un gameplay fluido con effetto ghosting minimo e colori intensi con qualsiasi illuminazione esterna.

Allo stesso tempo, l’effetto sonoro sarà sempre coinvolgente e super immersivo grazie alle GPU che sono supportate dall’architettura ultra-efficiente NVIDIA Ada Lovelace, che garantisce un salto di qualità rispetto agli altri modelli sul mercato.

Questo pc, in più, è dotato di un’innovativa doppia ventola e di un efficace sistema di scarico che permette di evitare problemi di surriscaldamento garantendo un utilizzo sempre super fluido ed impeccabile anche durante le lunghe sessioni di gioco.

