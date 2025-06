Maxi sconto di 240€ sul Robot Aspirapolvere 2-in-1 Dreame L40 Ultra

Il Robot Dreame L40 Ultra è la soluzione che trasforma il concetto di pulizia domestica in un’esperienza innovativa e senza stress. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti, disponibile con un interessante sconto del 27% su Amazon, è ora acquistabile a soli 658,99€, rispetto al prezzo originale di 899€. Un’occasione imperdibile per chi desidera delegare completamente le faccende domestiche alla tecnologia.

Prestazioni al top: potenza e precisione

Con una potenza di aspirazione di ben 11.000 Pa, il Robot Dreame L40 Ultra è progettato per eliminare ogni tipo di sporco, sia su pavimenti duri che su tappeti. Grazie ai cinque livelli di potenza regolabili, si adatta perfettamente alle diverse esigenze della tua casa. La spazzola TriCut, studiata per evitare aggrovigliamenti di capelli e peli, rappresenta un ulteriore vantaggio per chi vive con animali domestici.

La tecnologia che fa la differenza

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo robot è la tecnologia SideReach, che permette alla spazzola laterale di estendersi per raggiungere angoli e bordi con facilità. Inoltre, il sistema MopExtend RoboSwing garantisce una copertura completa anche sotto i mobili e negli spazi più difficili da raggiungere.

Grazie all’intelligenza artificiale integrata, il Robot Dreame L40 Ultra è in grado di riconoscere automaticamente i tappeti, sollevando i mop fino a 10,5 mm per evitare di bagnare superfici delicate. Con l’app DreameHome, puoi creare zone di esclusione personalizzate, aumentando ulteriormente il controllo sulla pulizia.

Manutenzione automatica e design intelligente

La manutenzione non sarà più un problema: il Dreame L40 Ultra si occupa da solo della pulizia dei mop, utilizzando acqua riscaldata fino a 65°C per prevenire muffe e cattivi odori. Inoltre, la temperatura dell’acqua è regolabile su quattro livelli per soddisfare ogni necessità.

Le sue dimensioni compatte lo rendono maneggevole e discreto, mentre il serbatoio capiente da 4,5 litri assicura un’autonomia di oltre 4 ore. I sensori anti-collisione e anti-caduta completano un quadro di sicurezza e praticità.

Non solo prestazioni, ma anche convenienza: il Robot Dreame L40 Ultra è ora in offerta, un’occasione da non perdere per portare a casa un dispositivo all’avanguardia che unisce tecnologia e praticità. Acquistalo subito a soli 658 euro e rivoluziona il modo di pulire la tua casa.

