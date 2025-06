Maxi sconto di 300€ sul Google Pixel 9: promozione a tempo limitato

Oggi il Google Pixel 9 è disponibile su Amazon con un imperdibile sconto del 30%, quindi a soli 699 euro. Se stai cercando un prodotto che rivoluzioni il tuo modo di interagire con la tecnologia, questo è il momento giusto per approfittare dell’offerta!

Un design e funzionale e fotografia al top

Il Google Pixel 9 si distingue per il suo raffinato design in vetro e il display Super Actua OLED LTPO da 6,3 pollici, che offre una luminosità straordinaria, perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Con una risoluzione nitida e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, l’esperienza visiva è fluida e immersiva, ideale per guardare video, giocare o semplicemente navigare tra le app.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è il sistema fotografico avanzato, che include una fotocamera principale da 50 megapixel, un ultra-grandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo da 48 megapixel. Non solo cattura immagini di qualità professionale, ma grazie all’integrazione dell’AI offre strumenti di editing che migliorano ogni scatto, persino quelli archiviati da altri dispositivi. Inoltre, lo zoom video ad alta definizione fino a 20x consente di catturare dettagli incredibili anche a distanza.

Prestazioni elevate e assistenza intelligente

Equipaggiato con il processore Google Tensor G4, il Pixel 9 garantisce prestazioni da top di gamma. Ogni operazione è ottimizzata dall’AI integrata, che offre funzionalità come la traduzione in tempo reale e il miglioramento automatico di foto e video. L’assistente virtuale Gemini Live rappresenta un valido supporto per la gestione quotidiana, rendendo ogni interazione semplice e intuitiva.

Con una batteria da 4700 mAh, il Pixel 9 assicura fino a 24 ore di utilizzo continuo. Inoltre, grazie alla ricarica rapida da 45W, i tempi di attesa sono ridotti al minimo. Ma non è tutto: Google garantisce sette anni di aggiornamenti, un valore aggiunto che prolunga significativamente la vita del dispositivo, rendendolo un investimento duraturo.

Con dimensioni compatte, il Pixel 9 è comodo da utilizzare e trasportare. Disponibile nella raffinata colorazione Nero Ossidiana e con 256GB di memoria interna, è perfetto per chi cerca un mix di eleganza e funzionalità. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: acquista ora il Google Pixel 9 su Amazon a un prezzo incredibile di 699 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.