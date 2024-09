Maxi sconto sul Samsung Galaxy S24 Ultra con Galaxy Book4 in omaggio

Amazon ha lanciato una doppia offerta pazzesca su una combo da nn perdere assolutamente! Oggi puoi acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra a soli 1.299 euro con uno sconto del 10%. In più, effettuando l’ordine entro domani, riceverai in omaggio un Samsung Galaxy Book4!

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione così conveniente è davvero irripetibile!

Samsung Galaxy S24 Ultra: tutte le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è un vero e proprio gioiellino della tecnologia, lanciato da pochissimo sul mercato e apprezzato da qualsiasi tipologia di utente.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il supporto dell’AI di Google, così da poter effettuare operazioni incredibili mai sperimentate prima, come modificare facilmente le foto con Edit Suggestion, o ricevere una traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live.

Il dispositivo è dotato di un potente processore di ultima generazione, oltre ad una camera di vapore quasi raddoppiata così da offrire un’esperienza grafica fluida soprattutto nelle tue esperienze di gioco più impegnative. L’efficienza energetica non è da meno grazie ad una batteria da 5.000 mAh che assicura un’autonomia lunghissima che permette di utilizzarlo per una giornata intera senza alcuna preoccupazione.

Inoltre lo smartphone vanta un display mobile adattivo da 6,8 pollici con Vision Booster che esalta contrasti e colori, oltre a migliorarne la visibilità in qualsiasi condizione esterna, anche sotto la luce diretta del sole.

