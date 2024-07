MAXI SCORTA di caffè: 200 Capsule COMPOSTABILI Borbone a PREZZO MINI

Oggi puoi fare scorta di caffè sfruttando una mega offerta appena lanciata su eBay! Al momento, infatti , puoi acquistare ben 200 Capsule compostabili di Caffè Borbone Don Carlo Miscela Rossa a soli 41 euro grazie ad un mega sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, potrebber terminare da un momento all’altro!

Capsule compostabili di Caffè Borbone Don Carlo Red: aroma intenso e qualità eccellente

Sfruttando la super promozione lanciata da eBay, oggi puoi fare scorta di Capsule compostabili di Caffè Borbone Don Carlo Miscela Rossa spendendo davvero pochissimo.

Queste capsule assicurano un caffè dal gusto e dall’aroma del tradizionale ed inimitabile espresso napoletano: la tua bevanda preferita risulterà densa e cremosa, cosè come se fosse preparata da un vero barista professionista. In particolare la selezione Miscela Rossa offre un gusto ancora più intenso, adatta a chi vuole una pausa energizzante in qualsiasi momento della giornata.

Tra l’altro Caffè Borbone è ormai super green: le capsule in offerta, infatti, sono compostabili quindi smaltibili nell’umido, oltre ad essere ideali per la concimazione dei terreni. In particolare la “Don Carlo” Miscela Rossa è la prima capsula del brand che, non solo non inquina, ma regala nuova linfa ai terreni qundi è la soluzione ideale per chi ama la natura e non intende rinunciare al gusto del vero espresso napoletano.

Ti ricordiamo che queste capsule in offerta sono compatibili con l’utilizzo delle macchine da caffè Lavazza “A Modo Mio”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.