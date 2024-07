MAXI SCORTA di caffè: 300 CIALDE Borbone Miscela Rossa a PREZZO RIDICOLO

Se ami concederti ogni volta che vuoi un ottimo caffè, intenso come quello del bar, approfitta della super promozione lanciata da eBay! Oggi la confezione da 300 Cialde di Caffè Borbone Miscela Rossa è disponibile a soli 44 euro grazie ad uno sconto top del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli questa occasione speciale al volo per fare scorta del tuo caffè preferito spendendo davvero pochissimo!

Cialde di Caffè Borbone Miscela Rossa: qualità ottima a mini prezzo

Da oggi in poi potrai gustare un espresso perfetto come quello del bar direttamente a casa tua con le Cialde di Caffè Borbone Miscela Rossa. Su eBay puoi farne scorta acquistando una confezione da 300 ad un prezzo davvero minimo.

Borbone è un marchio che è indice di qualità, e questa miscela in particolare nasce per chi ama un caffè robusto e denso, dal sapore forte e deciso, e chi quindi sia perfetto per dare una carica di energia in qualsiasi momento della giornata.

Il gusto robusto ed intenso nasce dal dosaggio accuratamente studiato e quindi perfetto delle migliori qualità di caffè. Il risultato sarà sempre impeccabile, così come se fosse preparato da un vero barista professionista.

Inoltre il prodotto è totalmente ecosostenibile in quanto non solo l’incarto è biodegradabile, ma anche la cialda è compostabile quindi puà essere riciclata come rifuto nell’umido. In questo modo potrai rispettare pienamente l’ambiente senza produrre nessun tipo di articolo inquinante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.