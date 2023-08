Media Player Xiaomi in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di godere delle nostre serie TV e film preferiti direttamente sulla nostra televisione di casa. Capita non di rado però che le TV non siano compatibili con le app delle principali piattaforme di streaming, ed è necessario in questi casi ricorrere a degli apparecchi esterni che riescano in qualche modo a “supplire” questa mancanza. È proprio quello che ha recentemente pensato Amazon, proponendoti il Media Player Xiaomi in offerta all’incredibile prezzo di soli 59 euro, un prezzo davvero alla portata di tutte le tasche.

Il Media Player per una TV più smart

Si tratta di un vero e proprio lettore multimediale, che permette la visione di contenuti audiovisivi sulla tua TV che non è dotata di un software adeguato. Il lettore multimediale Xiaomi ti permette infatti di avere una qualità dell’immagine sbalorditiva grazie al supporto alla risoluzione 4K Ultra HD, in modo tale da garantirti la visione di qualsiasi dettaglio dei prodotti televisivi o cinematografici che preferisci. Come ben saprai, infatti, le principali piattaforme di streaming supportano ormai da anni la risoluzione 4K, che permette di apprezzare anche il più minimo dettaglio che prima passava inosservato.

Questo viene poi ulteriormente accentuato dalla compatibilità con gli standard Dolby Vision e HDR10+, che garantiscono una gamma dinamica e una luminosità mai visti prima d’ora. Il cuore pulsante di questo lettore multimediale Xiaomi è senz’altro rappresentato dalla CPU Quad-Core, che garantisce delle prestazioni davvero sbalorditive: grazie a questa potenza potrai avviare qualsiasi applicazione presente senza avere il minimo tentennamento o esitazione.

All’interno della confezione è incluso ovviamente un telecomando Bluetooth e infrarossi, che ti permette di accedere in maniera pressoché immediata ad ogni contenuto, in qualsiasi angolo della camera tu sia.

Insomma, a poco più di 50 euro hai la possibilità di portarti a casa un Media Player di tutto rispetto, che ti permetterà di rendere molto più smart la tua TV di qualche anno fa: ecco perché ti suggeriamo di acquistare il Media Player Xiaomi in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta di questo prezzo speciale potrebbe terminare da un momento all’altro.

