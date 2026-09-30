MediaWorld apre il suo outlet: ci sono anche TV a meno di 100 euro

Chi sta pensando di cambiare televisore potrebbe trovare interessanti alcune delle nuove occasioni comparse online, con prezzi che in certi casi scendono parecchio.

MediaWorld apre il suo outlet su eBay e mette in vetrina una nuova serie di offerte dedicate ai televisori. La campagna, partita lunedì 28 settembre, comprende modelli nuovi o da esposizione proposti a prezzi più bassi. Tra le occasioni spuntano anche alcune Smart TV particolarmente economiche.

TV in offerta: dal PEAQ 24 pollici al Samsung QLED 55 pollici

La proposta più economica segnalata nell’outlet MediaMarkt su eBay è il PEAQ PTV 24GH-5025C: un 24 pollici LED, risoluzione HD Ready, piattaforma Google TV, prezzo 89 euro. È il classico televisore da cucina, cameretta, stanza degli ospiti o seconda casa. Piccolo, senza fronzoli, ma già pronto per le app.

Salendo di formato c’è il PEAQ PTV 32GF-5026C, 32 pollici Full HD con Google TV, HDR10 e audio Dolby, proposto a 119 euro. Poi il PEAQ PTV 40GF-5025C, un 40 pollici DLED Full HD con Google TV, HDR10 e Dolby Audio, in vendita a 189 euro.

Tra i marchi più conosciuti spicca il Samsung TQ55Q7F5AUXXC, 55 pollici QLED 4K con sistema Tizen, processore Q4 AI e accesso ai canali gratuiti Samsung TV Plus: il prezzo indicato è 399,90 euro. In elenco anche il Philips 32PFS6950/12, 32 pollici Full HD con sistema Titan e Ambilight su tre lati, a 178,99 euro. Come sempre negli outlet, però, prezzi e disponibilità possono cambiare in fretta.

Nuovi o da esposizione: garanzia e reso entro 30 giorni, cosa controllare

Le offerte passano dall’outlet MediaMarkt su eBay. In alcuni casi si tratta di televisori nuovi, in altri di prodotti arrivati dall’esposizione nei negozi. È un dettaglio da non saltare: va letto nella scheda del singolo articolo, perché può fare la differenza su condizioni estetiche, imballo e accessori presenti nella confezione.

Secondo quanto indicato nell’annuncio originale, tutti i modelli sono coperti da garanzia e prevedono il reso entro 30 giorni. Un margine utile per controllare il televisore una volta arrivato a casa: pannello, telecomando, porte HDMI, connessione Wi-Fi e funzionamento generale. “Su questi prodotti conviene leggere bene lo stato dell’articolo, non solo il prezzo”, ha spiegato un addetto del settore retail interpellato spesso su promozioni di questo tipo. Tradotto: l’affare c’è solo se le condizioni reali del prodotto sono quelle attese.

Google TV, Tizen e Ambilight: cosa valutare prima di comprare

Prima di scegliere, conviene partire dall’uso che si farà della Smart TV. I modelli PEAQ con Google TV puntano sulla semplicità: Netflix, Prime Video, YouTube e le principali app sono a portata di telecomando, con un’interfaccia familiare per chi usa già i servizi Google.

Il Samsung QLED 55 pollici parla invece a chi cerca uno schermo più grande per il salotto: risoluzione 4K, pannello QLED e sistema Tizen, stabile e ricco di applicazioni. Il Philips con Ambilight gioca un’altra carta: le luci posteriori sincronizzate con le immagini sullo schermo, un effetto pensato soprattutto per film, serie e partite viste la sera.

Attenzione, però, alla risoluzione. I modelli da 24, 32 e 40 pollici non offrono tutti le stesse prestazioni. Per console recenti o contenuti in 4K serve puntare su un televisore compatibile. Chi resta sotto i 200 euro trova nelle proposte PEAQ le alternative più accessibili. Chi cerca una TV principale, invece, dovrebbe guardare soprattutto al Samsung 55 pollici QLED.