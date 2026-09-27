MediaWorld fa faville: lo smartphone più desiderato a meno di 100 euro per poco tempo

Telefoni economici, pensati per chi vuole spendere poco in un momento in cui anche la fascia bassa sente il peso dei costi dei componenti. Il caso più interessante è il Realme Note 70T da 256 GB, venduto a 95 euro tra ricondizionati, prodotti da esposizione e resi. Prezzi allettanti, certo. Ma da guardare con un minimo di attenzione.

Il nome che spicca di più è quello del Realme Note 70T, proposto a 95 euro con 256 GB di memoria interna e 4 GB di RAM. Una dotazione non così frequente sotto questa soglia di prezzo. Il telefono ha uno schermo HD+ da 6,74 pollici, con luminosità massima indicata fino a 563 nit, e monta un processore Unisoc T7250; nel testo originale viene citata anche la famiglia T250. È un modello pensato per l’uso di tutti i giorni: messaggi, social, navigazione, video e qualche gioco leggero.

Niente prestazioni da primo della classe, e del resto non è quello il suo terreno. Il vero punto a favore è lo spazio: 256 GB a questa cifra possono fare comodo a chi conserva molte foto, chat, documenti e app senza voler salire subito di prezzo. Tra i dettagli segnalati c’è anche il LED di notifica, una piccola comodità che molti continuano ad apprezzare. Resta però il solito limite degli outlet: la disponibilità può cambiare in fretta, perché i pezzi non sono infiniti.

Sotto i 100 euro ci sono anche Moto G15, Redmi A5 e Honor X6b

Accanto al Realme Note 70T, l’outlet propone altri tre modelli sotto la soglia dei 100 euro: Motorola Moto G15 da 128 GB a 99 euro, Xiaomi Redmi A5 da 128 GB a 99 euro e Honor X6b da 128 GB a 89,99 euro. Il Moto G15 punta su una scheda abbastanza equilibrata per il prezzo: 8 GB di RAM, processore MediaTek Helio G81, batteria da 5.200 mAh e ricarica rapida TurboPower.

Uno smartphone con confezione e documenti, simbolo delle offerte outlet e dei ricondizionati sotto i 100 euro.

È quello che offre più RAM, un dettaglio che può aiutare nella fluidità quotidiana. Il Redmi A5 segue invece una strada diversa, con Android Go Edition, la versione alleggerita del sistema operativo pensata per telefoni semplici, app più leggere e minore consumo di memoria e dati. L’Honor X6b, a 89,99 euro, mette sul piatto 4 GB di RAM, 128 GB di memoria, batteria da 5.200 mAh, ricarica da 35 W e soprattutto NFC, utile per pagare con lo smartphone. Sotto questa cifra non è un dettaglio scontato.

A chi convengono davvero: primo telefono, uso base e spesa contenuta

Questi smartphone economici hanno senso per chi cerca un modello d’ingresso: magari il primo telefono per un adolescente, un dispositivo di riserva o un cellulare per chi usa poche app e non chiede fotocamere avanzate o schermi di fascia alta. Non sono telefoni per chi gioca spesso a titoli pesanti, registra molti video in alta qualità o vuole aggiornamenti rapidi e supporto software lungo.

Per chiamare, usare WhatsApp, guardare qualche video e gestire le app della banca, però, possono bastare. Il punto è non farsi illusioni: sotto i 100 euro si compra un telefono funzionale, non un modello capace di fare le veci di dispositivi da 300 o 400 euro. Detto questo, per chi ha un budget ridotto, l’offerta può essere concreta. Soprattutto se le priorità sono spendere poco e avere una buona autonomia.

Outlet e ricondizionati: garanzia, resi e controlli prima di comprare

Secondo quanto riportato da Compradicción, i telefoni segnalati nell’outlet MediaMarkt arrivano da esposizione o da resi e vengono venduti con garanzia e 30 giorni per la restituzione. È un passaggio importante, perché il prezzo basso non basta: vanno controllati condizioni estetiche, accessori inclusi, eventuali segni d’uso e stato della batteria. Prima di comprare conviene leggere bene la scheda del singolo prodotto.

Negli outlet, infatti, due pezzi dello stesso modello possono essere in condizioni diverse, e anche il prezzo può cambiare da un momento all’altro. C’è poi il tema dei link di affiliazione, dichiarato dalla fonte originale: alcune offerte possono portare una commissione al sito che le segnala, senza aumentare il prezzo finale per l’utente. La regola, in ogni caso, resta semplice: verificare venditore, garanzia, tempi di reso e disponibilità reale. Solo così un Realme da 256 GB a 95 euro o un Honor con NFC sotto i 90 euro può diventare davvero un acquisto sensato.