MEGA coupon del 40% ti regala questa Cassa Bluetooth da 15h potente

Fare festa da tutte le parti non è mai stato così semplice quando hai tra le mani una cassa Bluetooth portatile che suona come una discoteca. La porti in giro e una volta che la attivi, non hai tempo di fermarti perché suona per mezza giornata tutti i tuoi brani preferiti.

Geniale quanto comoda, questo modello che ho scovato su Amazon ha tutto quello di cui sei in cerca. Non ti preoccupare del prezzo elevato perché apri la pagina, spunti il coupon del 40% ed ecco che la hai per soli 17,99€. Un prezzone esclusivo, sbrigati.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cassa Bluetooth da 15 ore: non ha niente che le manca

Questa cassa Bluetooth è comodissima quanto essenziale da avere a portata di mano. Sicuramente in estate la sfrutti come meglio vuoi ma anche il resto dell’anno non muore nel cassetto. Infatti grazie al suo essere impermeabile te la puoi portare in bagno e svoltare le tue docce con sessioni di karaoke e discoteca come non mai.

Ma tornando seri per un secondo. Dimensioni piccole, design poco ingombrante e laccio integrato per poterla attaccare e agganciare ovunque tu voglia. Ha un impianto audio di prima qualità che suona a tutto tonfo oltre che in HD per non avere distorsioni.

Con i controlli fisici hai tutta la possibilità di gestire la riproduzione musicale senza smartphone. In più puoi inserire al suo interno anche una scheda TF se vuoi e utilizzarla senza Bluetooth.

Con microfono e ricarica USB C hai tutto quello di cui hai bisogno.

Non perdere la tua occasione e porta a casa la tua cassa Bluetooth perfetta a soli 17,99€ con un coupon del 40% da spuntare su Amazon.

