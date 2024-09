Mega coupon sconto da 110€ sul potentissimo Mini PC ACEMAGICIAN

Vuoi ottimizzare al massimo la tua postazione di lavoro? Allora punta tutto sull’ACEMAGICIAN RGB Mini PC, oggi disponibile su Amazon a soli 439 euro con uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon di 110 euro da applicare al momento dell’ordine.

Questo vuol dire che potrai risparmiare complessivamente 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito del doppio sconto eccezionale, non capita tutti i giorni!

ACEMAGICIAN RGB Mini PC: tutte le caratteristiche tecniche

L’ACEMAGICIAN RGB Mini PC si caratterizza per il processore AMD Ryzen 9 6900HX che dispone di 8 core fisici e 16 thread, e quindi garantisce prestazioni elevate e un’eccellente capacità di elaborazione multitasking.

Una delle sue caratteristiche di spicco è sicuramente la memoria RAM da 32 GB DDR5 e la sua capacità di archiviazione di 512 GB SSD, così da avere spazio a sufficienza per tutti i tuoi contenuti ed una migliore efficienza e produttività del tuo lavoro.

Un’altra specifica unica è il suo design verticale e la retroilluminazione RGB colorata per creare un’atmosfera piacevole ed elegante. In particolare, il design verticale consente di risparmiare spazio sulla scrivania e di fornire un facile accesso a porte e pulsanti così da ridurre al minimo gli ingombri nella postazione di lavoro.

L’utilizzo è più semplice che mai grazie a tre modalità regolabili tra cui scegliere in base alle tue esigenze: modalità prestazioni, modalità bilanciata e modalità di risparmio energetico. Questo vuol dire che il dispositivo offre la flessibilità e la funzionalità necessarie per completare le tue attività in modo efficiente.

