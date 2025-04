Mega coupon sconto di 230€ sul Mini PC Beelink: ultimissimi a disposizione

Potenza e versatilità in un formato compatto: il Beelink Mini PC SER9 è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate senza sacrificare spazio. Questo gioiello tecnologico, disponibile ad un prezzo competitivo di 1.109 euro grazie ad un coupon sconto di 230 euro da applicare al momento dell’ordine, rappresenta un investimento intelligente per professionisti e appassionati di tecnologia.

Design compatto e prestazioni eccezionali

Il Beelink Mini PC SER9 è alimentato dal potente processore AMD Ryzen 9 AI HX 370, che grazie ai suoi 12 core e 24 thread può raggiungere una velocità massima di 5,1 GHz. Questo significa che il dispositivo è in grado di gestire con facilità attività impegnative come il rendering grafico, l’editing video in 4K e persino il gaming di ultima generazione. La GPU AMD Radeon 890M, con 16 core e una frequenza di 2900 MHz, aggiunge ulteriore potenza grafica, rendendo il SER9 una macchina ideale per qualsiasi sfida tecnologica.

Con 32 GB di memoria LPDDR5X a 7500 MHz e la possibilità di espandere lo storage fino a 8 TB grazie ai due slot M.2 PCIe 4.0 x4 SSD, questo mini PC garantisce una velocità di risposta fulminea e ampio spazio per archiviare i tuoi progetti più ambiziosi. Nonostante le sue elevate prestazioni, il SER9 rimane sorprendentemente silenzioso, con un livello di rumore massimo di soli 32 dB, grazie al sistema di raffreddamento avanzato MSC2.0.

Connettività e versatilità senza compromessi

Il Beelink SER9 non si limita alle prestazioni. Offre una connettività completa, con porte USB 3.2, USB 2.0, USB-C, HDMI, DisplayPort 1.4 e USB4, oltre a due jack audio. Supporta fino a tre monitor contemporaneamente, un’opzione perfetta per i multitasker. La connessione è stabile e veloce grazie alla porta Ethernet LAN da 2,5 Gbps, al WiFi 6 e al Bluetooth 5.2, che assicurano un’esperienza fluida e senza interruzioni.

Nonostante la sua potenza, il Beelink SER9 è un esempio di design compatto ed elegante. Con dimensioni di soli 16,7 x 16,7 x 9,9 cm, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. La sua estetica moderna e il colore nero raffinato lo rendono un complemento ideale per ogni postazione di lavoro.

Se stai cercando un dispositivo che combini potenza, versatilità e un design compatto, il Beelink Mini PC SER9 è la scelta giusta. Oggi è disponibile su Amazon a soli 1.109 euro grazie ad un coupon sconto di 230 euro da applicare al momento dell’ordine: non fartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.