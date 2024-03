MEGA SCONTO Amazon: Action Camera DJI Osmo 3 ad un prezzo mai visto!

DJI Osmo Action 3 Combo Standard è la nuova aggiunta alla famiglia di action camera DJI: si distingue per la sua robustezza, facilità d’uso e funzionalità smart di ultima generazione il tutto per rendere al meglio, e con la miglior qualità video possibile, le vostre riprese di sport estremi o di semplici passeggiate e attività all’aria aperta.

La grande qualità DJI si paga, sono dispositivi di fascia alta, Premium potremmo dire.

Dappertutto in 4K!

DJI Osmo Action 3 Combo Standard è in grado di registrare video in 4K a 60 FPS, con un FOV di 155°, garantendo riprese fluidi e dettagliate in qualsiasi situazione. Inoltre, grazie al sistema di stabilizzazione HorizonSteady di DJI, le riprese sono sempre nitide e prive di vibrazioni, anche durante attività ad alto movimento.

Oltre alle funzioni di ripresa video DJI Osmo Action 3 Combo Standard offre diversi modalità di scatto tra cui il Time-lapse, Slow-motion e Hyperlapse, che consentono agli utenti di catturare momenti unici e creativi in modo innovativo. Inoltre, la videocamera è dotata di un obiettivo grandangolare con un campo visivo di 155 gradi, che permette di catturare più dettagli e includere più elementi nella cornice.

Una delle caratteristiche più interessanti di DJI Osmo Action 3 Combo Standard è la sua resistenza all’acqua fino a 16 metri di profondità senza necessità di custodie aggiuntive. Davvero DJI Osmo Action 3 Combo Standard è pronta per essere utilizzata in qualunque condizione, dal freddo polare sino a MENO 20° sino al diving più spinto. Davvero non male!

DJI Osmo Action 3 Combo Standard è un action camera eccezionale

