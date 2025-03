Mega sconto di 150€ sulle Cuffie over-ear Bose: ne rimangono pochissime

Ecco un must-have per chi ama la musica e vuole sentirsi come al centro di un concerto in ogni occasione! Parliamo delle Cuffie over-ear Bose QuietComfort, al momento disponibili su Amazon a soli 249 euro con un mega sconto del 38%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero più unica che rara!

Cuffie over-ear Bose QuietComfort: esperienza audio coinvolgente con cancellazione del rumore

Le Cuffie over-ear Bose QuietComfort rappresentano un vero e proprio must-have per gli appassionati di musica che vogliono godere dei propri brani preferiti sempre al massimo.

Una delle caratteristiche più importanti degli auricolari è l’innovativa funzionalità di cancellazione del rumore grazie alla quale è possibile escludere il mondo esterno, silenziare le distrazioni e immergersi letteralmente in qualsiasi tipo di traccia.

Questo modello è dotato, inoltre, di una doppia modalità di ascolto da scegliere in base alle esigenze del momento: ogni volta che vuoi potrai passare da Quiet a Aware Mode ovvero dalla cancellazione del rumore completa alla piena consapevolezza di ciò che ti circonda, per un controllo del suono ottimizzato.

Allo stesso tempo, la batteria super estesa è davvero imbattibile tanto da offrire un’autonomia fino a 24 ore con una singola ricarica, mentre una ricarica di 15 minuti permette di godere fino a 2 ore e mezza di musica in più.

Oggi le Cuffie over-ear Bose QuietComfort sono disponibili su Amazon a soli 249 euro con un mega sconto del 38%. Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero più unica che rara!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.