MEGLIO del Fire TV: Xiaomi Mi TV Stick 4K sconto CLAMOROSO su Amazon (-37%)

Xiaomi Mi TV Stick 4K HDR è un dispositivo di streaming multimediale compatto che consente di accedere a contenuti in streaming direttamente sulla tua TV. Questo stick TV supporta risoluzione 4K e HDR, il che significa che puoi godere di immagini nitide e vivaci con un’alta qualità dell’immagine.

È dotato di un processore Quad core CotexA53 e di 8GB di RAM per garantire un’esperienza di streaming fluida e senza problemi. Ora puoi averlo a soli 45€ grazie ad Amazon, che te lo sconta del 34% e te lo spedisce a casa gratis con Prime.

Xiaomi Mi TV Stick 4K, nuova versione: tutto lo streaming che vuoi in 4K

Il dispositivo viene fornito con Android TV 9.0 preinstallato, che consente di accedere a un’ampia gamma di app di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, e molte altre ancora. L’interfaccia utente è intuitiva e facile da navigare, con un’opzione di ricerca per trovare rapidamente i tuoi programmi preferiti. Inoltre, il dispositivo è dotato di un telecomando vocale, il che significa che puoi controllarlo semplicemente usando la tua voce.

Lo Xiaomi TV Stick 4K XM310009 si collega alla tua TV tramite la porta HDMI ed è alimentato tramite USB. È anche dotato di connessione Wi-Fi per una facile connessione alla rete domestica.

La dimensione compatta del dispositivo lo rende facile da trasportare ovunque tu vada, il che significa che puoi portarlo in viaggio o in vacanza per goderti i tuoi programmi preferiti in qualsiasi momento.

In sintesi, lo Xiaomi Mi TV Stick 4K è un dispositivo di streaming multimediale affidabile e conveniente che offre una vasta gamma di funzionalità per migliorare la tua esperienza di visione dei contenuti in streaming. Ora puoi averlo a soli 45€ grazie ad Amazon, che te lo sconta del 38% e te lo spedisce a casa gratis con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.