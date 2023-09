Meglio di Chromecast e Fire TV Stick: BOMBA Nokia per trasformare in smart il tuo TV

Il Nokia Streaming Stick 800 è un’ottima aggiunta al tuo setup per l’intrattenimento domestico. Questa chiavetta per lo streaming ti consente di accedere facilmente ai tuoi contenuti preferiti e di goderteli sul tuo televisore. Il dispositivo utilizza il sistema operativo Android TV, che offre un’interfaccia utente intuitiva e fornisce l’accesso a una vasta gamma di app e servizi.

Insomma, è una valida alternativa a prodotti come Chromecast e Fire TV Stick. Offre molte delle stesse funzionalità e puoi facilmente accedere a Netflix, Prime Video, Disney+ e molti altri servizi di streaming. Su Amazon, con lo sconto del 13% oggi ti costa appena 32€. E le spedizioni sono gratis.

Nokia Streaming Stick 800, rendi smart il tuo televisore!

Con l’integrazione di Chromecast, puoi trasmettere contenuti dal tuo smartphone, tablet o computer al tuo televisore. Ciò significa che puoi condividere foto, video e persino l’intero schermo sul grande schermo. La chiavetta per lo streaming supporta i formati video H.264 e HEVC H.265, garantendo una qualità dell’immagine elevata e immagini nitide. Goditi immagini nitide e colori vivaci.

Configurare il Nokia Streaming Stick 800 è semplice e senza complicazioni. Collega la chiavetta a una porta HDMI, connettiti al tuo Wi-Fi e sei pronto per iniziare. Con il Google Play Store, hai accesso a migliaia di app, tra cui giochi, servizi di streaming, app per la produttività e altro ancora. Personalizza la tua esperienza di intrattenimento domestico come preferisci.

Il telecomando vocale incluso semplifica la navigazione e la ricerca di contenuti. Basta dire cosa desideri guardare, e il telecomando lo troverà per te. Il Nokia Streaming Stick 800 ha un elegante design nero che si adatta bene a qualsiasi ambiente del salotto. Vai subito su Amazon, allora, dove con lo sconto del 13% oggi ti costa appena 32€. E le spedizioni sono gratis.

