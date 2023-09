Memoria SSD portatile: sconto del 40% per salvare i dati in SICUREZZA

Con la grande mole di dati con cui abbiamo a che fare quotidianamente, avere una memoria SSD portatile e facilmente tascabile per portarli con sé ovunque in modo sicuro. E allora, perché non approfittare del doppio sconto su Amazon del 10% più coupon del 40% (basta inserire una spunta, quindi niente codici da copia/incollare) che abbassa il prezzo a 41,99 euro! Parliamo del dispositivo Netac ZX20 Extreme, con una capacità di memoria fino a 512GB, SSD NVMe Portatile, USB 3.2-C, Fino a 2000MB/s in Lettura. Anche resistente alla polvere!

Memoria SSD portatile Netac ZX20 Extreme: le caratteristiche

La memoria SSD portatile Netac ZX20 si chiama non a caso Extreme: non solo supporta tanti tipi di device, laptop, computer desktop e dispositivi mobili, ma supporta anche l’espansione delle console di gioco. Quindi potrai memorizzare tantissimi giochi, senza più preoccuparti che lo spazio finisca! Inoltre, lo ZX20 supporta anche il sistema Win To Go. L’interfaccia esterna USB 3.2 Gen 2×2 Type-C e un’interfaccia interna PCIe, fanno in modo che la velocità di lettura e scrittura siano eccezionali, rispettivamente di 2000MB/s e 1700MB/s. Cosa significa questo? Che ti permette di spostare i file più velocemente e di modificare direttamente dall’unità. Compatibile con Windows, Mac OS X e Android.

Netac ZX20 viene fornito con un cavo da USB Type-C a C e un cavo da USB Type-C ad A che troverai comodamente nella confezione. Per offrire agli utenti una custodia compatta e maneggevole, il Netac ZX20 pone l’accento sia sul design che sulla portabilità, grazie al suo alloggiamento in plastica piccolo e leggero. Il venditore offre un’ottima garanzia post-vendita fino a 3 anni. Senza poi dimenticare l’assistenza che offre la stessa Amazon ai suoi clienti in caso di problemi, contattabile via mail, telefono o chat.

Molto comodo da portare con te, sia grazie alle dimensioni ridottissime (71,5 mm*43,5 mm*8 mm) sia il peso irrisorio di 23 grammi. Insomma, tanti vantaggi cheoggi paghi solo 41,99 euro grazie al doppio sconto su Amazon del 10% più coupon del 40% (basta inserire una spunta, quindi niente codici da copia/incollare).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.