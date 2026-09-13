Meno di 10 euro per l'oggetto che non dovrei mai mancare in auto: Lidl ci salva a poco prezzo

Non sono strumenti da officina, ma possono fare comodo quando c’è una gomma da cambiare o un controllo al motore che non può aspettare.

L’offerta di Lidl riguarda due utensili compatti della linea PARKSIDE, marchio ormai familiare a chi cerca prodotti per il fai-da-te auto senza spendere troppo. Da una parte c’è la chiave a croce per ruote, dall’altra la chiave per candele. Entrambe sono in acciaio al carbonio, materiale comune per attrezzi chiamati a reggere sforzi ripetuti.

Il prezzo, 7,99 euro, è il dettaglio che spicca. Non basta, da solo, a trasformarli in strumenti professionali. Ma li rende alla portata di chi vuole avere nel bagagliaio qualcosa in più del kit di emergenza. “Sono quegli attrezzi che ti accorgi di non avere solo quando resti fermo”, ha raccontato un autoriparatore milanese interpellato sul tema. Una frase semplice, ma efficace. Il punto è questo: non sostituiscono l’officina, però possono aiutare nelle situazioni più comuni.

La chiave a croce PARKSIDE serve per allentare o stringere dadi e bulloni delle ruote, per esempio durante un cambio gomme. La chiave per candele PARKSIDE, invece, è pensata per raggiungere e svitare le candele del motore su molte auto a benzina. Due lavori diversi, con una regola in comune: serve un minimo di manualità. E serve attenzione.

Cambio gomme d’emergenza: misure, leva e limiti della chiave a croce

La chiave a croce è uno degli strumenti più pratici quando si parla di cambio gomme d’emergenza. Permette di fare più forza rispetto a una chiave corta tradizionale e, in certe situazioni, questo può fare la differenza. Il modello PARKSIDE indicato nell’offerta ha quattro misure: 17, 19, 21 e 23 millimetri. Sono compatibili con molte auto e con diversi veicoli commerciali leggeri, anche se prima dell’acquisto è sempre meglio controllare la misura dei propri bulloni.

Kit essenziale nel bagagliaio: chiave a croce e chiave per candele con guanti e giubbotto riflettente per piccole emergenze auto.

La forma a croce consente di usare entrambe le mani e di lavorare con più leva. È utile quando i bulloni ruota sono molto stretti o si sono bloccati dopo mesi di pioggia, sale, sporco e utilizzo. L’attrezzo misura circa 355 per 355 millimetri e pesa intorno a 1,15 chilogrammi. Non è piccolissimo, ma nel bagagliaio o vicino alla ruota di scorta può trovare posto senza troppi problemi.

C’è però un limite da tenere bene a mente. Una chiave a croce aiuta ad allentare e stringere, ma non misura la coppia di serraggio. In parole semplici: non dice se il bullone è stato chiuso con la forza prevista dal costruttore dell’auto. Per un intervento sul ciglio della strada può essere utile, anche decisiva. Per il serraggio finale, invece, lo strumento giusto resta la chiave dinamometrica.

Chiave per candele: quando serve davvero nella manutenzione del motore

La chiave per candele PARKSIDE è un attrezzo più specifico. Si rivolge soprattutto a chi fa da sé piccoli lavori di manutenzione del motore. Ha una misura di 16 millimetri, è lunga circa 230 millimetri e pesa indicativamente 224 grammi. Il dettaglio più utile è il doppio snodo, che aiuta a raggiungere candele sistemate in punti scomodi, senza dover smontare mezza parte superiore del motore.

L’impugnatura a T rivestita in gomma migliora la presa, soprattutto quando si lavora in un vano motore caldo o poco accessibile. Non è un dettaglio da poco. Una candela avvitata male, o forzata, può danneggiare la filettatura della testata. Meglio quindi procedere con calma, a motore freddo, seguendo il libretto d’uso dell’auto.

Le candele non hanno tutte la stessa durata. Dipende dal motore e dal tipo di componente montato. Su molte auto a benzina possono durare da 30.000 a 100.000 chilometri, ma il riferimento resta sempre quello indicato dal costruttore. Se il motore fatica ad avviarsi, consuma di più o gira in modo irregolare, le candele usurate possono essere una causa. Non l’unica, però. Il fai-da-te va bene, ma fino a un certo punto.

Sicurezza prima di tutto: bulloni da ricontrollare dopo 50 km e dinamometrica per chiudere bene

Dopo un cambio ruota, molti meccanici consigliano di ricontrollare dadi e bulloni dopo circa 50 chilometri. Nei primi chilometri, infatti, l’assestamento tra cerchio, mozzo e fissaggi può cambiare leggermente il serraggio. È un controllo veloce, ma importante. Ancora di più se il cambio è stato fatto in emergenza, magari di sera, sotto la pioggia o in una piazzola di sosta.

Il punto centrale resta la sicurezza auto. Una chiave a croce nel bagagliaio può risolvere una foratura, ma l’auto va fermata in un punto sicuro. Servono triangolo, luci d’emergenza e giubbotto riflettente quando previsto. In autostrada, o in una zona pericolosa, chiamare assistenza può essere la scelta più prudente. Non sempre fare da soli è la soluzione migliore.

Per chiudere i bulloni nel modo corretto, la chiave dinamometrica resta lo strumento indicato: permette di rispettare la coppia prescritta dal costruttore. Stringere troppo può rovinare bulloni, colonnette o cerchi. Stringere poco, invece, espone al rischio opposto: l’allentamento della ruota. Gli attrezzi auto low cost Lidl, quindi, possono avere senso come dotazione di supporto. Sono utili, economici e facili da riporre. Ma vanno usati con criterio, senza confondere un intervento d’emergenza con un lavoro da officina.