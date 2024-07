MENO DI 70 EURO per la Friggitrice ad aria Intelligente Xiaomi: SCONTO BOMBA DEL 43%

Amazon ha appena lanciato una mega offerta su un elettrodomestico che ormai è un vero e propio must have in cucina! Si tratta della Friggitrice ad Aria Intelligente Xiaomi Mi Smart Air Fryer, oggi disponibile a soli 68 euro con uno sconto maxi del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Friggitrice ad Aria Intelligente Xiaomi Mi Smart Air Fryer: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria Intelligente Xiaomi Mi Smart Air Fryer è un vero e proprio gioiellino per la tua cucina.

Si caratterizza per una potenza di riscaldamento di 1500 W che consente un rapido aumento della temperatura e una distribuzione più equilibrata del calore all’interno del dispositivo. Questa funzionalità permette di accorciare i tempi di cottura così da risparmiare in bolletta e preparare qualsiasi pietanza in un batter d’occhio.

La temperatura può essere regolata tra 40 ℃ e 200 ℃ ed, in più, sfruttando una configurazione della ventola a doppia velocità, permette non solo di friggere ad aria i cibi ma anche di scongelare prodotti ed essicare frutta. Inoltre, il riscaldamento continuo più lungo in combinazione con una gamma di temperata più ampia, offre più possibilità di cottura così da poterti sbizzarrire con ricette sempre diverse.

Per finire, il dispositivo è dotato di un rivestimento antiaderente a doppio strato che è resistente all’usura per una pulizia più semplice anche in lavastoviglie.

