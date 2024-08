MENO DI META' PREZZO per il Robot Aspirapolvere PIU' VENDUTO su Amazon

Il Robot aspirapolvere più venduto in assoluto su Amazon oggi può essere tuo ad un prezzo da capogiro! Stiamo parlando del Robot Aspirapolvere LEFANT M310, al momento disponibile a soli 129 euro grazie ad uno sconto bomba del 55%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno per terminare!

Robot Aspirapolvere LEFANT M310: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere LEFANT M310 è il dispositivo più venduto in assoluto su Amazon nel suo settore in quanto vanta specifiche tecniche di altissimo livello.

In primis si caratterizza per una tecnologia migliorata per evitare gli ostacoli: è meno influenzato dal colore quindi gli oggetti neri, inossidabili e trasparenti possono essere rilevati tutti e può prevenire collisioni con mobili, pareti o altri ostacoli proteggendo sia il robot che gli oggetti da danni.

È dotato di una scatola della polvere da 550 ml che consente di raccogliere più sporco e detriti, oltre ad avere una serie di filtri HEPA che catturano piccole particelle come polveri sottili, pollini e peli di animali domestici, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria interna.

La sua caratteristica di spicco è sicuramente la potenza di aspirazione di 4500 Pa che permette di rendere brillante qualsiasi tipologia di pavimento eliminando anche lo sporco più ostinato. Tra l’altro è possibile controllare il robot tramite l’app Lefant per regolare la potenza di aspirazione e la direzione, monitorare il percorso di pulizia, pulire i bordi e così via.

Oggi il Robot Aspirapolvere LEFANT M310 è disponibile su Amazon a soli 129 euro grazie ad uno sconto bomba del 55%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno per terminare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.