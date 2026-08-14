Meno di una pizza, questa volta Ikea ha il gadget indispensabile in super sconto

Ikea porta anche in Italia il MÖJLIGHET, un piccolo supporto per cuffie, smartphone e tablet venduto online a 5,99 euro.
Ikea porta anche in Italia il MÖJLIGHET, un piccolo supporto per cuffie, smartphone e tablet venduto online a 5,99 euro.
Valentina Giungati
Pubblicato il 14 ago 2026
Meno di una pizza, questa volta Ikea ha il gadget indispensabile in super sconto

Un gadget semplice, pensato per rimettere un po’ d’ordine su scrivanie, mensole e comodini, proprio mentre lavoro da casa e dispositivi sempre accesi hanno trasformato il disordine tech in una presenza quotidiana. Segnalato dal sito tedesco Giga e disponibile nello shop Ikea, punta tutto su un’idea concreta: un unico appoggio in metallo per tenere insieme telefono, tablet e cuffie, senza rubare spazio.

Il nome, come spesso succede nel catalogo svedese, non scivola via facile: MÖJLIGHET. Dietro quella parola, però, c’è un oggetto molto semplice. Un organizer Ikea da 5,99 euro, disponibile nello shop del marchio nelle versioni nero e bianco. Niente elettronica, niente funzioni complicate. È un supporto da appoggiare dove serve.

La funzione si capisce subito: dare un posto fisso a quegli oggetti che finiscono sempre sparsi sulla scrivania. Cuffie, smartphone, piccoli tablet, magari un iPad usato per lavorare o seguire una videochiamata. A un prezzo più basso di molte pause pranzo, il prodotto rientra tra quei piccoli accessori Ikea pensati per risolvere un problema pratico senza montaggi, istruzioni infinite o grandi spazi da occupare.

Per chi lavora da casa, anche un dettaglio così può fare la differenza. Il telefono non resta sepolto sotto un quaderno, le cuffie non spariscono tra i cavi, il tablet non viene lasciato di traverso accanto alla tastiera. Poco, certo. Ma utile.

Smartphone, tablet e cuffie: così mette ordine tra gli accessori di tutti i giorni

Il supporto MÖJLIGHET nasce per raccogliere in un solo punto gli accessori più usati durante la giornata: smartphone, tablet e cuffie. È pensato per la scrivania, ma può stare bene anche su una mensola vicino al router, sul comodino accanto al caricatore o all’ingresso, dove spesso si lasciano le cose prima di uscire.

Supporto in metallo nero con cuffie, smartphone e tablet su scrivania in legno vicino a una finestra
Un organizer da scrivania in metallo tiene insieme cuffie, smartphone e tablet, liberando spazio in home office.

L’idea è ridurre quel piccolo caos di cavi e dispositivi che si forma soprattutto negli spazi stretti. Chi usa un iPhone, un iPad o cuffie over-ear per le riunioni online conosce bene la scena: un dispositivo in carica, un altro appoggiato male, le cuffie lasciate sulla sedia. Con un supporto dedicato, ogni cosa ha il suo posto. E si trova al primo colpo.

Non è un accessorio pensato solo per gli utenti Apple, anche se iPhone e iPad vengono citati spesso nelle recensioni e negli articoli tech che lo segnalano. Il formato si presta anche ad altro: telefoni Android, tablet compatti, cuffie da gaming o da ufficio. In sostanza, fa una cosa sola. E la fa senza complicazioni.

Materiali, dimensioni e design: cosa offre davvero il piccolo organizer in metallo

Secondo la scheda prodotto Ikea, il MÖJLIGHET è realizzato in acciaio con rivestimento a polvere epossidica, una finitura usata spesso per rendere il metallo più resistente nell’uso di tutti i giorni. Le linee sono arrotondate: un dettaglio non secondario, soprattutto se il supporto viene spostato spesso o appoggiato su superfici delicate.

Le misure sono contenute: 15 centimetri di larghezza, 8 centimetri di altezza e 28 centimetri di lunghezza. Il peso, circa 0,28 chilogrammi, lo rende facile da prendere e spostare. Dalla scrivania alla libreria, dalla camera al soggiorno, bastano pochi secondi. Non va fissato, non va avvitato. Si appoggia e resta lì.

Il design è firmato da Gustav Carlberg, già legato ad altri prodotti Ikea dalla linea essenziale. Anche qui si vede l’impronta del marchio: forme pulite, colori neutri, poco ingombro. Nessun effetto decorativo vistoso. L’obiettivo è stare sullo sfondo e mettere ordine senza farsi notare troppo.

Recensioni e rapporto qualità-prezzo: perché convince chi lavora da casa

Nel negozio online Ikea, il supporto per cuffie e tablet MÖJLIGHET ha una valutazione di 4,4 stelle su 5, dato riportato anche da Giga nella scheda dedicata al prodotto. Un risultato positivo, soprattutto considerando il prezzo basso e la funzione molto precisa dell’accessorio.

Tra le recensioni citate c’è quella di una cliente tedesca, Nadine, che lo definisce “molto pratico” e racconta di aver finalmente trovato “un posto fisso per le cuffie”. Una frase semplice, ma che spiega bene perché oggetti del genere funzionano: non promettono di rivoluzionare l’home office, però tolgono di mezzo un piccolo fastidio quotidiano.

Il punto forte resta il rapporto tra prezzo, materiali e utilità. A 5,99 euro, il MÖJLIGHET entra nella categoria degli acquisti rapidi che possono rivelarsi sensati, soprattutto per chi passa molte ore al computer o studia con più dispositivi aperti. Il prezzo, come sempre per gli articoli venduti online, può cambiare nel tempo o in base alla disponibilità. Ma il messaggio è chiaro: a volte, per fare ordine, non serve aggiungere altra tecnologia. Basta darle un posto preciso.

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