Meno male che mi ha avvisato il tecnico: ho disattivato le 3 funzioni che mettevano in pericolo il mio smartphone

Non si tratta di un errore, ma di una scelta progettuale basata su un modello “opt-out”: alcune funzioni sono attive fin dall’inizio e spetta all’utente disattivarle manualmente.

Una configurazione superficiale, infatti, può lasciare esposti dati sensibili senza che l’utente se ne accorga. È quello che è successo a molti utenti che, solo dopo un controllo tecnico, hanno scoperto di avere attive tre impostazioni particolarmente delicate.

1. Localizzazione precisa sempre attiva

La prima funzione critica riguarda la geolocalizzazione ad alta precisione. Gli smartphone moderni combinano GPS, reti Wi-Fi e segnale cellulare per individuare la posizione dell’utente con un margine di errore minimo.

Il problema nasce quando questa modalità viene concessa a troppe applicazioni. In molti casi, app che non hanno reale necessità di conoscere la posizione esatta continuano a raccogliere dati estremamente precisi sugli spostamenti.

Disattivare la localizzazione precisa per le app non indispensabili riduce sensibilmente il tracciamento continuo, lasciando attiva solo una posizione approssimativa.

2. Notifiche visibili anche a schermo bloccato

La seconda impostazione riguarda le notifiche complete sulla schermata di blocco. Per impostazione predefinita, molti dispositivi mostrano messaggi, codici di sicurezza, email e contenuti bancari direttamente sullo schermo, anche quando il telefono è chiuso.

Questo comporta un rischio evidente: chiunque si trovi nelle vicinanze può leggere informazioni personali senza sbloccare il dispositivo.

Le alternative più sicure sono due:

mostrare solo l’avviso della notifica senza contenuto

oppure disattivare completamente le notifiche sensibili sul lock screen

Una modifica semplice, ma fondamentale per evitare fughe involontarie di dati personali in ambienti pubblici.

3. Tastiera e raccolta dei dati di digitazione

La terza funzione riguarda la tastiera virtuale, in particolare Gboard e sistemi simili. Per migliorare suggerimenti e correzioni automatiche, queste app possono raccogliere dati legati alla digitazione, incluse abitudini di scrittura e frequenza d’uso.

Sebbene molte elaborazioni avvengano direttamente sul dispositivo, una parte dei dati può essere utilizzata per migliorare i servizi.

Disattivando le opzioni di personalizzazione e miglioramento della digitazione, si riduce la quantità di informazioni condivise, limitando la creazione di profili comportamentali.

Un controllo che andrebbe fatto subito

Queste tre impostazioni rappresentano le aree più critiche nella configurazione iniziale di Android. Localizzazione precisa, notifiche sullo schermo di blocco e raccolta dati della tastiera sono spesso attive senza che l’utente ne sia realmente consapevole.

Un controllo periodico delle autorizzazioni, insieme a una revisione delle impostazioni di sistema, permette di aumentare il livello di sicurezza senza rinunciare alle funzioni principali dello smartphone.

In molti casi, basta davvero poco per trasformare un dispositivo “sempre connesso” in uno strumento molto più attento alla privacy personale.