Mensola multipresa 7 in 1 e luce notturna: ricarica e fa da supporto, GENIALATA

Una multipresa con ben sette ingressi, ovverosia 1 Presa Schuko, 2 Prese Euro e 4 Porte USB, che diventa anche una mensola e una luce da notte è una di quelle soluzioni tutto in uno incredibile. Di quelle che fino ieri sembrava impossibile trovare. Invece oggi la porti a casa da Amazon con appena 25€. Completa l’ordine e approfitta anche delle spedizioni rapide e gratis.

Multipresa tutto in uno: GIOIELLINO UTILE a prezzo WOW

Quando ti dico che questo è uno di quei gadget tech più geniali che vedrai mai in circolazione, credimi sulla parola. Ti risolve praticamente tre problemi in un colpo solo e senza alcun particolare ingombro. Ti basta posizionarla dove vuoi in casa tua, dalla cameretta di tuo figlio fino al salotto, la cucina o il bagno, e in un attimo ti ritrovi con una postazione completa di tutto: 3 prese standard, 4 ingressi USB per la ricarica e la connessione dei device, una mensola comodissima per appoggiare i dispositivi mentre sono in carica, e una luce notturna.

La luce è super utile e comoda: pensa, puoi impostarla per l’accensione manuale oppure crepuscolare, quindi quando non ci sarà più abbastanza illuminazione nella camera, la lampada si accenderà in automatico. Inoltre la presa multipla è leggera e progettata per stare facilmente in una borsa, una borsa da scuola, una borsa da viaggio o una ventiquattrore, e non si sentirà pesante quando esci .

Insomma, questa multipresa è funzionale al massimo, una soluzione salvaspazio che a questo prezzo è un vero affare. Non perdere quindi l’occasione di farla tua. Completa subito l’affare a soli 25€ seguendo questo link e porta a casa un autentico gioiellino. Spedizioni veloci e gratuite grazie ad Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.